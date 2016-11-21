ظرفیت پهنای باند به ۶۴۳ گیگابیت رسید/نصب ۶۰ هزار کیلومتر فیبرنوری

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آخرین وضعیت شبکه زیرساخت ارتباطی کشور را، تا پایان شهریورماه (مربوط به ۳ ماهه دوم) سال ۹۵ اعلام کرد.

طبق گزارش منتشر شده تا پایان شهریورماه ۵۹ هزار و ۷۷۳ کیلومتر فیبرنورری بین شهرهای کشور نصب شده است. این درحالی است که آخرین آمار مربوط به پایان خردادماه، از وجود ۵۷ هزار کیلومتر فیبرنوری حکایت داشت.

درهمین حال ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل به ۶۴۳ گیگابیت برثانیه تا پایان شهریورماه رسیده که این ظرفیت تا پایان خردادماه ۵۶۴ گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود.

آمارهای منتشر شده نشان می دهد که ظرفیت شبکه اینترنت داخلی (IP داخلی) به ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده و ظرفیت مسافت شبکه انتقال ارتباطات کشور ۱۳ میلیون و ۳۲۷ هزار گیگابیت بر کیلومتر برآورد می شود.

طبق این بررسی ها میزان دسترسی در مدت اندازه گیری در شبکه انتقال ۹۹.۹۶ درصد و میزان دسترسی در مدت اندازه گیری در شبکه ارتباطات داده ۹۹.۱۴ درصد اعلام شده است.

تا پایان نیمه نخست امسال ۲۵ درصد سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در فاز ۴ (ISMS ) استقرار یافته و میانگین تاخیر در ارسال بسته های اینترنتی در شبکه ارتباطات داخلی کشور ۱۱.۹۲ میلی ثانیه است.

براین اساس میزان ترانزیت ارتباطات بین الملل نیز ۳۶۰۰ لینک STM۱ برآورد می شود. هر لینک STM۱ به میزان ۱۵۵ مگابیت برثانیه ظرفیت دارد.