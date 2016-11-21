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۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۶

دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری گلستان:

دومین جشنواره ایده های برتر در گلستان برگزار می شود

دومین جشنواره ایده های برتر در گلستان برگزار می شود

گرگان- دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری گلستان گفت: دومین جشنواره ایده های برتر استان همزمان با هفته پژوهش و فناوری، ۱۵ آذرماه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می شود.

علی نجفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، هدف از برگزاری جشنوراه را تکریم اندیشه پردازان، ارج نهادن به فرهنگ خلاقیت و نوآوری و تشویق صاحبان ایده، شناسایی استعدادها و قابلیت‌های استان و ایجاد ارتباط ایده پردازان با صنعت و کسب وکار اعلام کرد.

وی افزود: این جشنواره در محورهای فنی و مهندسی و علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی، علوم انسانی و حوزوی، فرهنگ و هنر، نظامی، انتظامی فنی و مهندسی و علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی، علوم انسانی و حوزوی، فرهنگ و هنر، نظامی، انتظامی انجام می شود.

وی تاکید کرد: در روز اختتامیه هفته پژوهش و فناوری، صاحبان ایده های برتر معرفی و تجلیل خواهند شد.

وی از تمامی علاقمندان و ایده پردازان استان برای شرکت در این جشنواره دعوت بعمل آورد و اعلام کرد: علاقمندان می توانند جهت ثبت نام  به سایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مراجعه و لینک دومین جشنواره ایده برتر استان را دریافت کنند.

گفتنی است، مراسم هفته پژوهش و فناوری استان گلستان از ۱۴ لغایت ۱۸ آذر ماه در استان گلستان همزمان با سایر استان‌های کشور برگزار می شود.

کد مطلب 3830478

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