استفاده ۲۳میلیون کاربر از اینترنت موبایل/تعداد مشترکان ADSL کم شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص‌های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از سوی دفتر برنامه ریزی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان شهریورماه سال جاری اعلام شد.

براساس بررسی های صورت گرفته ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در کشور از اینترنت موبایل و ۸ میلیون و ۹۷۹ نفر از اینترنت ADSL استفاده می کنند. این درحالی است که آخرین آماری که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده و مربوط به پایان سه ماه اول سال (خرداد) بود از وجود ۲۲ میلیون کاربر اینترنت موبایل حکایت داشت.

همچنین طی ۶ ماه گذشته شمار کاربران اینترنت موبایل حدود ۷.۵ میلیون نفر افزایش داشته است. در همین حال ضریب نفوذ موبایل در کشور از ۹۷.۵ درصد به ۹۸.۷ درصد رسیده است.

برآوردها نشان می دهد که به رغم افزایش تعداد مشترکان اینترنت موبایل، تعداد مشترکان اینترنت ثابت (ADSL ) در کشور نه تنها افزایشی نداشته بلکه با کاهش نیز همراه بوده است. به نحوی که تعداد مشترکان ADSL تا پایان خردادماه ۹ میلیون و ۱۴ هزار و ۳۱۴ مشترک بود که در پایان شهریورماه به ۸ میلیون و ۹۷۹هزار مشترک رسیده است.

آمار و اطلاعات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، در ۹ پارامتر مورد بررسی قرار گرفته که شامل تعداد خطوط تلفن ثابت دایر شده، ضریب نفوذ تلفن ثابت، تعداد سیم کارت تلفن همراه واگذار شده و فعال در کشور، ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل، تعداد تلفن همگانی، تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی، تعداد مشترکان باندپهن ثابت و تعداد مشترکین اینترنت پرسرعت موبایل می‌شود.

این بررسی‌ها نشان می دهد که تا پایان شهریور ۹۵ درکشور ۳۰ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۰۸ شماره تلفن ثابت دایر شده است. در همین حال تعداد سیم کارت واگذار شده تلفن همراه ۱۵۰ میلیون و ۳۶۵ هزار و ۵۵۱ خط است که از این تعداد ۷۸ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۳ سیم‌کارت فعال بوده و این نشان می دهد که تقریبا نیمی از سیم کارتهای واگذارشده در کشور غیرفعال است.

از نظر تعداد نصب تلفن همگانی نیز تاکنون ۱۲۴هزار و ۶۴۱ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده است. تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۹ هزار و ۵۹ روستا اعلام شده و ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور، ۳۸.۱۴ درصد است.

برآورد شده که تا پایان شهریورماه ۹۵ ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل در ایران به ۹۸.۷۲ درصد رسیده و مشترکان پهن باند سیار (اینترنت موبایل) بالغ بر ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۷۴۸ نفر هستند. این درحالی است که تعداد مشترکان پهن باند ثابت (اینترنت پرسرعت ADSL ) حدود ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۲۹۱ مشترک اعلام شده است.

درهمین حال دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، جداول مربوط به وضعیت شاخص های ICT را طی ۱۰ سال اخیر منتشر کرده است.

طبق این جداول، ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۳ درصد در سال ۸۶ به بیش از ۳۸.۱۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

همچنین، ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه از ۳۹ درصد در سال ۸۶ به بیش از ۹۸.۷۲ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

مقایسه ضریب نفوذ سیم کارت نیز نشان می دهد که در سال ۸۶ این ضریب نفوذ ۴۶.۸ درصد بوده و هم اکنون به بیش از ۱۸۸.۷۰ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

از نظر پهنای باند بین الملل در سال ۸۶ ، میزان پهنای باند ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه بود و هم اکنون به ۶۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

در مقایسه ظرفیت IP داخل کشور نیز بررسی ها نشان می دهد که این ظرفیت از ۳۱.۸ گیگابیت بر ثانیه به ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه تا پایان شهریور ۹۵ رسیده است.

در این جداول، تعداد روستاهای دارای ارتباط از سال ۹۱ مقایسه شده که این ارتباطات از ۵۲ هزار و ۹۶۵ روستا به ۵۵ هزار و ۳۰۵۹ روستا تا پایان شهریورماه سال ۹۵ رسیده است.