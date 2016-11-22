به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راهور ناجا شماره‌گذاری خودروهای مربوط به کمپانی‌های غیرآمریکایی که در این کشور تولید می‌شوند را متوقف کرده است. پیش از این البته، شماره‌گذاری خودروهای کمپانی‌های آمریکایی نیز ممنوع اعلام شده بود. در واقع این تصمیم پس از آن گرفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش خودروهای آمریکایی که قصد ورود به ایران را داشتند، ممنوع اعلام و سیستم ثبتارش را بر روی این خودروها، قفل کرد.

اکنون اما پلیس راهور ناجا، شماره‌گذاری و ارایه پلاک به تمام خودروهایی که از مبدا آمریکا ثبت‌سفارش شده‌اند را متوقف کرده؛ در حالیکه از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ ممنوعیتی برای ورود این خودروها به داخل کشور وجود ندارد و آنها، خودروی آمریکایی محسوب نمی‌شوند.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به پلیس راهور ناجا، خواستار از سرگیری شماره‌گذاری خودروهای غیرآمریکایی که در آمریکا تولید می‌شوند را داشته است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه روز گذشته مسئولان وزارت صنعت با واردکنندگان خودرو و پلیس راهور ناجا خبرداد و گفت: همچنین این وزارتخانه در نامه‌ای مکتوب به پلیس راهور، خواستار ازسرگیری شماره‌گذاری این خودروها شده است.

وی افزود: منظور از خودروهای آمریکایی، خودروهایی با برندهای این کشور است و خودروهای تولیدی سایر خودروسازان دنیا که در آمریکا تولید می‌شوند، ذاتا آمریکایی به شمار نمی‌روند و ثبت‌سفارش آنها نیز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نیست؛ بنابراین ثبت سفارش این خودروها به صورت مرتب در حال انجام است و محدودیتی برای آنها از سوی دولت، در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین پلیس راهور تنها مسئولیت شماره‌گذاری خودروها را دارد و در جایگاهی نیست که بتواند تفسیر خاصی از آمریکایی بودن یا نبودن خودروها داشته باشد، بلکه این دستگاه تنها یک نهاد اجراکننده سیاست‌های نهادهای ذی‌صلاح در امر شماره‌گذاری است.

به گفته احتشام‌زاد، تفسیر موضوع آمریکایی بودن یا نبودن یک خودرو به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هم اکنون که شماره‌گذاری این خودروها متوقف شده، روزانه ۲۰۰ میلیون تومان ضرر به واردکنندگان تحمیل می‌شود؛ چراکه در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی وجود دارد که به دلیل تفسیر پلیس راهور، شماره‌گذاری نمی‌شوند.

وی اظهار داشت: تعدادی از واردکنندگان به دادگاههای ذی‌صلاح در خصوص این رفتار پلیس راهور شکایت کرده‌اند، چراکه آنها حقوق مکتسبه‌ای دارند و مطابق قانون، مسئولیت هر گونه ممنوعیت پیش روی شماره‌گذاری خودروها با دستگاههایی همچون وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد یا سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

احتشام‌زاد از برگزاری جلسه‌ای در وزارت صنعت، در روز گذشته(دوشنبه- اول آذرماه) با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خبر داد و گفت: علیرغم اعلام قبلی، پلیس راهور ناجا در این جلسه حضور نداشت. بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردکنندگان خودرو، شکایت قانونی را در دادگاههای ذی‌صلاح در این خصوص انجام داده‌اند که از مراجع قضایی نیروهای مسلح نیز این موضوع در حال پیگیری است.