گفتگوی تلفنی بایدن و العبادی/ تاکید بر حفظ حاکمیت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته با حیدر العبادی نخست وزیر عراق تلفنی گفتگو کرد. العبادی در این گفتگو اعلام کرد که بغداد به حفظ روابط با آمریکا و حمایت جامعه جهانی از عراق در جنگ با تروریسم و برقراری امنیت و ثبات در شهرهای مختلف این کشور اهتمام می ورزد.

وی افزود: نیروهای عراقی از تمامی محورها در نبرد با داعش در حال پیشروی هستند و هدف ما پاکسازی عراق از گروه های تروریستی و آزادی انسان و سرزمین عراق است.

جو بایدن نیز بر حمایت واشنگتن از وحدت و حاکمیت عراق تاکید کرد. وی همچنین تثبیت تفاهم میان تمامی گروه های عراقی و همکاری امنیتی میان نیروهای امنیتی عراق و دیگر نیروها به ویژه نیروهای پیشمرگه را ستود.