به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسیر مهران به ایلام و از ایلام به سمت ملکشاهی و مهران نیز طرفه است که این طرح تا پایان امروز ادامه دارد و در در مورد تمدید آن فردا تصمیم گیری خواهد شد.

وی عنوان کرد: مسیر مهران به ایلام دارای بار ترافیکی روان است.

سرهنگ ناصری عنوان کرد: وضعیت ترافیک در جاده‌های استان ایلام مطلوب و روان گزارش‌شده و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی بابیان اینکه تمام تمهیدات لازم ترافیکی در جاده‌های استان بخصوص محور مهران- ایلام-شباب- حمیل اندیشیده شده است، تاکید کرد : ترافیک محور ایلام-کرمانشاه نیمه سنگین است و در مسیرهای لرستان به سمت مرکزی شاهدی ترافیکی پرحجم اما روان هستیم.