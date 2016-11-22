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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۳

فرمانده انتظامی شهرضا:

پنج میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرضا کشف شد

پنج میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرضا کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: طی بازرسی‌ها به عمل آمده ۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرضا کشف و ضبط شد.

سرهنگ حمید امیرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که از جنوب کشور به سمت تهران در حرکت بود، مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این تریلر، تعداد یک هزار و ۶۰۷ کارتن باطری قلمی خارجی فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا بیان داشت: کارشناسان مربوطه ارزش برآورد شده این محموله را سه میلیارد ریال عنوان کرده اند.

وی افزود: در این خصوص راننده خودرو دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

امیرخانی تاکید کرد: قاچاق کالا ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می زند که در این خصوص نیروی انتظامی با قاطعیت با قاچاقچیان کالا برخورد قانونی می کند.

وی اظهار داشت:  ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که از جنوب کشور به سمت تهران در حرکت بود مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: در بازرسی از این خودرو یک محموله انواع وسایل موسیقی فاقد هر گونه مدارک گمرکی کشف شد.

وی  بیان داشت: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله کشف شده را دو میلیارد ریال اعلام کرده اند.

امیرخانی افزود: در این خصوص راننده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی تاکید کرد: برخورد با قاچاقچیان کالا در اولویت کاری نیروی انتظامی است و پلیس از مردم تقاضا می کند هر گونه اخبار در این خصوص را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 3831067

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