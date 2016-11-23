نگاه به پخش کتاب انتفاعی است/تدوین و ویرایش ۳۲ عنوان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، "میترا متاجی امیرود" بیشتر از آنکه با تحصیلات عالیه اش دیده شود بعنوان تنها ناشر زن در غرب مازندران بین نویسندگان و ناشرین، نامش شنیده می شود.

در یک خیابان خلوت ساحلی در محله دهنوی نوشهر، تابلوی یک انتشاراتی بنام انتشارات "ناسنگ" در ستون سنگی یک ساختمان نصب شده است که نشان از فعالیت یک انتشارات در غرب استان دارد.

میترا متاجی امیرود مدیر و صاحب امتیاز انتشارات ناسنگ فعالیت نشرش را در سال ۸۹ در شرایطی شروع کرد که به گفته خودش از هیچ حمایت دولتی برخوردار نبوده است.

تاکنون ۵۶ عنوان کتاب از انتشارات ناسنگ چاپ شده که با توجه به شرایط شهرستان ها می تواند در نوع خود بعنوان یک انتشارات موفق تلقی شود.

میترا متاجی امیرود در گفتگو با مهر با مقایسه امکانات انتشاراتی و منابع نشر در شهرستان ها با تهران و پایتخت گفت: در شهرستان های غرب مازندران بویژه در نوشهر و چالوس، نبود امکانات نرم افزاری و کتابخانه مرجع باعث شده تا روند انتشار در شهرستان ها چندان روند توسعه ای نداشته باشد درحالیکه در تهران همه ی امکانات در همه زمینه ها وجود دارد و این امکانات شامل نشر کتاب نیز می باشد.

وی اضافه می کند: این امکانات در شهرهای بزرگ بویژه تهران باعث شده تا نویسنده های شهرستانی را مجذوب خود کند و بخاطر دسترسی بیشتر و سریعتری به تصمیم گیری امور فرهنگی نمیتوانند از تهران دل بکنند و به ناشرین شهرستان مراجعه کنند.

مدیرمسئول و صاحب امتیاز انتشارات ناسنگ با اشاره به اهداف تاسیس مرکز انتشاراتی در غرب استان می گوید: معرفی ظرفیت ها و فرصت ها، شناسایی فرهنگ بومی و شناسایی اقوام و شناسایی فرهنگ بومی در مازندران علی الخصوص کجور و کلاردشت از اولویت های کار نشر ناسنگ می باشد.

متاجی امیرود می افزاید: معرفی چهره های فعال در این حوزه، تلاش برای نشر فعالیت های آنها، ایجاد رابطه و تعامل با موسسه های فرهنگی در سایر نقاط کشور برای تبادل نظر و اطلاعات فرهنگی، برگزاری نشست های فرهنگی با حضور صاحب نظران حوزه فرهنگ اقوام باعث شده تا انتشارات ناسنگ مسیر هدف گزاری خود را طی کند.

وی با بیان انکه یکی از اهداف انتشارات شناسایی فرهنگ بومی و اقوام به شکل فزاینده ای در منطقه و در سطح کشور است عنوان می کند: به طور معمول برخی اقوام بیشتر مورد توجه قرار گرفتند همانند کرد، ترک و آذری اما توجه کافی به فرهنگ بومی ما و اقوام مازندران با توجه به ریشه تاریخی که دارد نشده و این فرهنگ غنی فقط در سطح مازندران جا مانده است.

وی تاکید می کند: به بخش شناسایی فرهنگ در مازندران چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی توجه کمتری شده است و شناخت جامعه قومی این مناطق نسبت به اقوام کم است و از جمله، کسانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند به دلیل کم توجهی ها تعدادشان بیشتر از انگشتان دست نیست.

متاجی خاطرنشان می کند: یکی از برنامه های انتشارات ناسنگ این است که افراد را شناسایی کرده و زمینه نشر آثار آن ها را فراهم کند با این تاکید که ناشر بطور اختصاصی و به تنهایی نمی تواند موفق باشد و نیاز به حمایت دولتی دارد.

وی با اشاره به تامین دغدغه های اقتصادی و معیشتی نویسندگان و پژوهشگران بومی می افزاید: در کارهای فرهنگی تا نویسنده تامین نباشد نمیتواند کاری انجام بدهد وهمواره بر آنیم تا فرصتی ایجاد شود و با حمایت های فرهنگی بتوانیم نتیجه پژوهش این افراد را منتشر کنیم.

مدیر انتشارات ناسنگ می افزاید: در حوزه های تحقیقاتی نهادهایی باید حمایت کنند این درحالی است که نهادهای خصوصی قدرتمند در شهرستان ها بویژه در نوشهر و چالوس وجود ندارد و اگر همین حمایت ها باشد می تواند فرهنگ بومی ما را غنی کند و در امتداد آن فرهنگ بومی می تواند فرهنگ ملی را بسازد.

وی خاطرنشان می کند: چاپ عنوان های جذاب، قشر جوان را جذب مطالعه می کند که فقط دست انتشارات نیست و حمایت های وزارت ارشاد را نیاز دارد و در انتشارات ناسنگ شاید بتوان بخشی از انگیزه مطالعه را بالا ببرد اما بخشی دیگر مربوط به ممیزی ارشاد است که ارتباط مستقیم با ایجاد تنوع دارد.

متاجی با اشاره به مشکلات حوزه نشر و انتشارات ناسنگ می گوید: پیشبرد اهداف انتشارات موفق نیاز به زمان و نقدینگی دارد و واقعیت امر این است که تنها عشق و علاقه در آن نمی تواند ساری و جاری باشد بلکه باید بین خواسته ها و رفتار حرفه ای تناسب وجود داشته باشد.

وی تاکید می کند: اگرچه در انتشارات ناسنگ بدنبال آن هستیم که در فاصله زمانی مناسب آثار برجسته را منتشر و چاپ کنیم اما برای چاپ آثار برجسته و فاخر نیازمند حمایت نهادهای فرهنگی است.

متاجی اضافه می کند: مهمترین مشکل در بخش نقدینگی، پخش و توزیع کتب چاپ شده است این درحالی است که در تهران توزیع کننده های کتاب بسیاری وجود دارند که با ناشرین شهرستانی همکاری ندارند؛ چه بسا نگاهشان به پخش یک نگاه انتفاعی است و دنبال سودی می باشند که هرچه زودتر به دستشان برسد و با این روند امکانات در فضای نشر در اختیار گروه اندک قرار گرفته است.

وی با قدردانی از نگاه مدیرکل ارشاد استان مازندران طی دو سال اخیر در حمایت از ناشرین استان می گوید: طی دو سال اخیر در حوزه فرهنگ سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است و جا دارد برای داشتن جامعه ای کتاب خوان توجه بیشتری به نشر کتاب شود و این نگاه حمایتی تقویت شود.

مدیر انتشارات ناسنگ در بخش پایانی گفتگویش با اشاره به اینکه ۳۲ عنوان کتاب در مرحله ویرایش و تدوین در این انتشارات است عنوان می دارد: تلاش شده است تا آثار بومی و آئینی منطقه غرب مازندران بیشتر مورد توجه و چاپ قرار گیرد که چاپ و انتشار هشت عنوان کتاب به زبان محلی گیلک و کردی مازندران نظیر فرهنگ لغت کجور، فرهنگ لغت کلاردشت، تاریخ معاصر کجور به قلم مرحوم علی شادمان، تاریخ معاصر کلاردشت به قلم مرحوم فقیه بخشی از عناوین چاپ شده با دغدغه بومی منطقه بوده است.