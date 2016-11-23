  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳ آذر ۱۳۹۵، ۷:۰۷

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

وضعیت تحقیق وتفحص ازصندوق ذخیره فرهنگیان/رکورددارتعطیلات دنیاییم

وضعیت تحقیق وتفحص ازصندوق ذخیره فرهنگیان/رکورددارتعطیلات دنیاییم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شده اند، گفت: طبق قانون ۶ ماه فرصت انجام تحقیق و تفحص است.

میرحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعطیلات مدارس در زمستان و آغاز سال تحصیلی از شهریورماه گفت: آموزش و پرورش موضوعی نیست که بتوانی به سادگی گفت، به دلیل آلودگی هوا و تغییرات جوی روزهایی را در سال تحصیلی تعطیل کنیم.

وی افزود: از نظر تعطیلات در دنیا بیشترین رکورد را داریم و به بهانه های نوشته در تقویم و نانوشته همچون آلودگی هوا و بارش برف تعطیلات مختلف داریم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضعف مدیریت تمام بخش ها و تشکیلات را نباید آموزش و پرورش برعهده بگیرد.

میرزاده بیان کرد: کیفیت آموزش و پرورش به دلیل تعطیلات بیش از اندازه، زیر سوال رفته است.

وی تصریح کرد: باید اجازه دهیم صاحب نظران اصلی آموزش و پرورش یک کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام دهند تا به نتیجه ای مناسب برسند و نسخه تهران را نباید برای تمام کل کشور پیچید.

وضعیت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

میرزاده در ادامه درباره ی وضعیت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شده است وطبق قانون ۶ ماه فرصت انجام این اقدام را دارند.

کد مطلب 3831142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها