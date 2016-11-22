برنامه کمیته دانشجویی اجلاسیه ۴۰۰۰شهید گلستان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد، ظهر سه شنبه، در نشست خبری کمیته دانشجویی و اساتید اولین اجلاسیه ملی بزرگداشت چهار هزار شهید استان گلستان که در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، با بیان اینکه برنامه ریزی برگزاری اجلاسیه از سال گذشته آغاز شده، اظهار کرد: با تشکیل شورای عالی سیاستگذاری به ریاست استاندار و حضور مسئولان و مدیران ارشد استان این ستاد آغاز به کار کرد و ذیل این ستاد کمیته هایی شکل گرفت و یکی از این کمیته ها کمیته دانشجویی و اساتید یا همان کمیته دانشگاهیان است که فعالیت خودش آغاز کرده است.

وی گفت: در ذیل این کمیته شورای سیاست گذاری شکل گرفت و با حضور روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان که این شورا برای برنامه ریزی و سیاستگذاری براساس ابلاغیه شورای عالی سیاستگذاری اجلاسیه به سایر کمیته ها ابلاغ می شد.

نجفی نژاد افزود: این شورا در این مدت پنج جلسه تشکیل شده است، برنامه های متفاوتی به بخش های مربوطه در دانشگاه های مستقر در استان در ذیل این کمیته ها ابلاغ شد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به تقسیم بندی برنامه ها اشاره کرد و گفت: برنامه ها درون دانشگاهی انجام شدند و برنامه هایی که جنبه استانی وپوشش وسیعتری داشتند.

نجفی نژاد اظهار کرد: تاکنون ۱۷۷ برنامه در راستای اجلاسیه شهدای استان در بخش ها و موضوعات گوناگون در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شده است که برخی از آنها درون دانشگاهی و برخی دیگر هم عمومی بود.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیان کرد: برگزاری یادواره شهدای دانشجو، راه اندازی سایت شهدای دانشجوی استان گلستان، برگزاری نشست های بصیرتی، تهیه فیلم مستند در خصوص شهیدان، اجرای نمایش در حوزه دفاع مقدس و تولید نرم افزار شهدای دانشجو، بخشی از این برنامه ها است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۸ کرسی آزاد اندیشی در راستای برگزاری اجلاسیه بزرگداشت چهار هزار شهید استان گلستان در این دانشگاه برگزار شد.

نجفی نژاد اظهار کرد: استان گلستان شاهد برگزاری یک برنامه فرهنگی مهم در سطح استان است، برنامه ای که تقریبا همه بخش های استان در آن فعال هستند؛ اعم از دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و اقشار مختلف مردم برای آن بسیج شده اند که این برنامه را انجام دهند.

وی دلیل برگزاری این اجلاسیه و تجلیل و بزرگداشت شهدا را رنج مردم برای پیروزی انقلاب دانست و افزود: یکی از بزرگترین هزینه هایی که مردم پرداخت کرده اند، خون شهدا است که جان خود را نثار کردند تا شاهد پیروزی انقلاب و تداوم انقلاب و همچنین حفظ دستاوردهای انقلاب باشیم.

نجفی نژاد تاکید کرد: شهدای فراوانی در هشت سال دفاع مقدس تقدیم انقلاب شد تا در مقابل تجاوز رژیم بعث عراق که به پشتوانه همه ابرقدرت‌ها برای از بین بردن نظام و به هم زدن دستاوردهای انقلاب به کشور ما تجاوز کرد، ایستادگی کنیم و اگر این رشادت‌ها نبود شرایطی دیگری برای ما رقم می خورد.

وی اشاره ای به نسل‌های بعدی و نسل چهارم انقلاب داشت و تصریح کرد: انتقال این فرهنگ عظیم ایثار و شهادت بسیار ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: جوانانی که شرایط قبل از انقلاب و انقلاب را درک نکرده اند، دستاوردهایی که نظام و انقلاب محقق کرده را لمس نکرده اند و در دوران دفاع مقدس حضور نداشته اند نیاز دارند به شکل مناسبی پیام دفاع مقدس را درک کنند لذا نیاز است این پیام به نسل های بعدی انتقال پیدا کند تا آن ها از این ایثارگری ها و رشادت‌ها آگاه باشند تا بتوانند با بهره گیری از این فرهنگ غنی مسیر انقلاب را ادامه دهند.

وی گفت: ما در شرایط بسیار حساس زندگی می کنیم و نسبت به ۳۰ سال قبل شرایط تغییر کرده و از طرفی هم روش های دشمنان انقلاب برای تغییر و نفوذ در انقلاب متفاوت شده است. این مساله همان بحث جنگ نرم است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده اند.

نجفی نژاد تصریح کرد: دشمنان درک کرده اند که این مردم را از طریق اعمال زور و یا از طریق نظامی و بروخورد سخت نمی توان تهدید کرد پس به سمت روش های دیگر رفتند و با کمک ابزارهای جدید، استفاده ماهواره و فضای رسانه ای و روش های نوین به دنبال تغییر ارزش های اصیل انقلاب هستند.

وی اظهار کرد: این مساله می طلبد که ما برای مقابله با این تهاجم فرهنگی با تکیه بر ارزش های معنوی و غنی که در اختیار داریم که یکی از این نمادها شهدا هستند، بتوانیم این تهاجم دشمن را خنثی کنیم.

وی با بیان این که باید جوانان را در مقابل هجمه ها مصون بداریم، گفت: مهمترین دلیل و نیاز ما به این بزرگداشت و یادآوری نام و یاد شهدا، مصون سازی افراد و ایجاد خاکریز فرهنگی مستحکم در مقابل تهاجم دشمنان انقلاب است.