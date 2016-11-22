پلیس استان کرمانشاه در استقبال از زائران حسینی سنگ تمام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس "جعفر همتی" اظهارداشت: پلیس راه کرمانشاه در این دوره از سفرهای مردم برای حضور در مراسم اربعین پلیس به خوبی توانست ترافیک راه های استان را کنترل و ترددها را روانسازی کند.

وی افزود: یگان های انتظامی نیز در این دوره به خوبی در میان مردم حضور داشتند و به مشکلات زائران رسیدگی کردند.

رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تعداد زائرانی که از استان کرمانشاه عبور کرده اند نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، گفت: با تلاش های یگان های انتظامی شاهد بودیم که زائران اربعین حسینی با کمترین مشکل در استان کرمانشاه روبه رو شدند.

به گفته همتی کنسولگری عراق در کرمانشاه، امسال بیش از ۷۰ هزار روادید برای زائران اربعین حسینی(ع) صادر کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه طرف عراقی مرز مهران را بسته و این مرز با ازدحام جمعیت روبه رو شد، عنوان کرد: برای کنترل عبور و مرور در مرز مهران و تسهیل بازگشت زائران اربعین حسینی جاده های کرمانشاه به سمت ایلام بسته یک طرفه شدند.

رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه ۸۰۰ هزار نفر از زائران از طریق مرز مهران وارد عراق شده اند، گفت: بیش از ۷۰ درصد این جمعیت از طریق مسیرهای استان کرمانشاه خود را به مهران رسانده اند.

همتی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای بازگشت زائران اندیشیده شده است، گفت: در ایستگاه های خدمت استان به زائران اربعین حسینی روزانه ۳۰ هزار نفر اطعام شده اند.

وی افزود: ۱۵۰ ایستگاه خدمات دهی به زائران اربعین حسینی در سطح استان کرمانشاه فعالیت می کنند و ظرفیت لازم برای اسکان۱۰ هزار نفر از زائران در شهر کرمانشاه آماده شده است.

رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به ارائه خدمات بهداشتی به زوار گفت: ۳۰ دستگاه آمبولانس در طول مسیر تردد زائران اربعین حسینی(ع) در استان کرمانشاه حضور دارند تا در صورت بروز مشکل وارد عمل شوند.

همتی ادامه داد: کمیته ای برای تأمین سوخت خودروهای زائران در نظر گرفته شده است و جایگاه های سوخت در طول مسیر به صورت مداوم تغذیه می شوند.

به گفته رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل راحت مسافران از سراسر کشور به استان کرمانشاه فراخوانده شده اند.

وی همچنین اعلام کرد: امسال خیرین استان کرمانشاه، ۱۰ ایستگاه خدمات دهی به زائران اربعین حسینی(ع) در شهرهای کربلا و نجف ایجاد کرده اند، همچنین پنج نانوایی سیار، پنج بارکش و۳۰ روحانی از استان کرمانشاه به عراق اعزام شده اند.

انهدام باند توزیع مواد مخدر و کشف ۱۹ کیلوگرم تریاک در اسلام آبادغرب

گروه استان ها-کرمانشاه-فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از انهدام باند توزیع مواد مخدر و کشف ۱۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در یک عملیات ضربتی خبر داد.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان پس از اطلاع از فعالیت یک باند قاچاق موادمخدر، در یکی از روستاهای این شهرستان بررسی موضوع در دستور کار قرار دادند.

وی گفت: پلیس پس از اقدامات اطلاعاتی موفق شد در یک عملیات، یک محموله ۱۹ کیلوگرمی تریاک را از قاچاقچیان که از شهرهای شرقی کشور وارد شهرستان کرده بودند و قصد داشتند آن را در بین شهرستان اسلام آبادغرب توزیع کنند، کشف و ضبط نمایند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب افزود: ماموران انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب نیز در راستای مقابله با ورود کالای قاچاق و مواد مخدر با استفاده از منابع اطلاعاتی موفق شدند این محموله مواد مخدر را کشف و در این راستا این باند پنج نفره تهیه و توزیع مواد مخدر را که در یکی از روستاهای شهرستان به صورت گسترده فعالیت داشتند دستگیر کنند.

سرهنگ سرتیپ نیا افزود: این پنج نفر پس از دستگیری جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند که با قرار مناسب روانه زندان گردیدند.

سارق حرفه ای در دام چشمان تیز بین پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری سارق حرفه ای باتری خودرو در حوزه کلانتری ۱۸ سجادیه با ۲۱ مورد سرقت خبر داد.

سرهنگ " رضا شیرزادی" با اعلام این خبر افزود: ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۸ سجادیه هنگام گشت زنی در سطح حوزه، روبروی تالار هزار و یک شب به خودرو پژو پارس سفید رنگی مشکوک شدند که پس از بررسی موضوع، شخصی با هویت معلوم به ماموران مراجعه و بیان داشت که خودرو متعلق به وی می باشد.

وی افزود: ماموران با چند سئوال فنی متوجه تناقض گویی متهم می شوند و بر همین اساس ماموران اقدام به بازرسی خودرو می کنند و در بازرسی یک عدد باتری خودرو کشف می شود.

سرهنگ شیرزادی ادامه داد: در محل ارتکاب جرم، متهم در برابر سئوالات فنی و تخصصی ماموران تسلیم شد و به سرقت باتری خودرو اعتراف کرد که پس از انتقال وی به یگان، در بازجویی های فنی و تخصصی توسط ماموران، به ۱۲ مورد سرقت باتری و ۹ مورد لوازم و قطعات خودرو معترف شد.

این مقام انتظامی گفت: با شناسایی مالباختگان و دعوت از آنها، تحقیقات تکمیلی انجام و پرونده به همراه شکات و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

توقیف خودروی پژو ۴۰۵ با بیش از ۲۵ میلیون ریال خلافی در گیلانغرب

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب از توقیف یک دستگاه خودرو سواری ۴۰۵ با ۲۵ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده خبر داد.

سرهنگ "محسن ویسی" اظهار داشت: مأموران پلیس راهور شهرستان گیلانغرب در راستای برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی سواری ۴۰۵ را به علت عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگی متوقف کردند.

وی گفت: در استعلام انجام گرفته از سوابق خودروی توقیفی، مشخص شد این خودرو دارای ۲۵ میلیون و ۴۳۰ هزارریال خلافی و جریمه پرداخت نشده است که جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب با بیان اینکه برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در صورت ارتکاب تخلفات خطرآفرین علاوه بر اعمال قانون، نمره منفی هم در کارنامه رانندگی فرد متخلف ثبت می ‌شود، از رانندگان خواست جهت تامین نظم و امنیت ترافیکی به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.

تبدیل قوانین به هنجارهای مورد پذیرش مردم، رمز اثر بخشی اقدامات انتظامی است

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در رویکرد پلیس جامعه محور، امنیت صرفاً وابسته به ساز و کارهای سخت افزاری نیست و رضایتمندی از اقدامات پلیس، جلب اعتماد و حمایت عمومی و تبدیل قوانین و مقررات به باور و هنجارهای مورد پذیرش مردم، رمز اصلی موفقیت و اثر بخشی اقدامات انتظامی است.

سردار "منوچهر امان اللهی" در حاشیه بازدید از سامانه ۱۹۷ و بررسی درخواست های شهروندان، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس عنوان کرد: نیروی انتظامی یکی از نهادهای مهم و محوری در سطح جامعه تلقی می شود و این نهاد به عنوان مجری قواعد و برقرار کننده نظم و امنیت اجتماعی، پیوسته در ارتباط و تعامل با مردم است.

وی افزود: تعامل بین نیروهای پلیس و افراد جامعه نیاز به اعتماد متقابل را دو چندان می سازد و با توجه به دغدغه های مربوط به حفظ نظم و کنترل اجتماعی در جامعه مدرن، اعتماد عموم مردم به پلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: نیروی انتظامی برای انجام وظایف خود به صورت موثر و کارآمد نیاز دارد که ارتباط مطلوبی با شهروندان داشته باشند چراکه در رویکرد پلیس جامعه محور، امنیت صرفاً وابسته به ساز و کارهای سخت افزاری نیست و رضایتمندی از اقدامات پلیس، جلب اعتماد و حمایت عمومی و تبدیل قوانین و مقررات به باور و هنجارهای مورد پذیرش مردم، رمز اصلی موفقیت و اثر بخشی اقدامات انتظامی است.

سردار امان اللهی ادامه داد: در حال حاضر توجه به نقش مشارکت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در توانمندسازی انسان ها، افزایش بهره وری، کاهش مشکلات شهری و تحقق توسعه، در جامعه ایران که در دوران گذار از جامعه سنتی به مدرن می باشد، به عنوان یک مسئله اساسی در مدیریت شهری مطرح است.

وی گفت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی که در میان سایر دستکاه ها، نزدیک ترین سطح تعامل و برخورد با مردم را دارد، و ملزم است در اجرای مأموریت های خود در برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی، بیشترین توجه را به مردم داشته باشد.

شناخت مناسب مقوله مشارکت دهی مردم در امر نظم عمومی

فرمانده انتظامی استان افزود: چنین توجهی در سایه شناخت مناسب مقوله مشارکت دهی مردم در امر نظم عمومی و امنیت اجتماعی است و ثمره ی ارزشمند این امر، کسب اعتماد و جلب رضایت مردم و بالاخره دست یابی به احساس امنیت روانی است.

سردار امان اللهی خاطرنشان ساخت: طی سالهای اخیر، پلیس همواره در صدد رشد رفتارهای مشارکت جویانه مردم در حوزه امنیت عمومی بوده است و براین اساس اهتمام پلیس بر این پایه استوار گردیده که به اشکال گوناگون اعتماد شهروندان را نسبت به عملکرد خوب جلب و با نشان دادن کارآمدی خود، مشارکت مردم را در فعالیت های مربوط به حوزه نظم و امنیت عمومی افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه هدف تمام مأموریت ها و برنامه های سازمان نیروی انتظامی ارائه خدمت بهتر به مردم در حوزه نظم و امنیت است، یادآور شد: هرچقدر مشارکت مردم در اجرای این برنامه ها با نیروی انتظامی بیشتر باشد؛ خود مردم بهتر از نتایج حاصل بهره مند می شوند.

مقام ارشد انتظامی استان در ادامه اظهار داشت: اگرچه یکی از متداولترین شیوه های تأمین امنیت اجتماعی در جوامع کمتر توسعه یافته، استفاده از عوامل قهرآمیز است، اما به تجربه ثابت شده به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن کم و ناچیز است.

سردار امان اللهی افزود: ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن همبستگی و تعاون، آگاهی و اعتماد در یک جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می شود و از آنجایی که سازمان پلیس گسترده ترین سازمان اجتماعی است، بیشترین قابلیت دسترسی را برای شهروندان دارد.

وی گفت: در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته در ایجاد زمینه هایی مناسب در ابعاد فرهنگی و تبلیغی، میزان تعامل مردم و نیروی انتظامی، افزایش چشمگیری داشته و مهم ترین اثر آن، کاهش ارتکاب جرایم و متلاشی شدن باندهای کوچک و بزرگ بزهکاری در سطح جامعه بوده است.

فرمانده انتظامی استان در پایان متذکر شد: پلیس به تنهایی نمی تواند جامعه ای مطمئن و سالم ایجاد کند چرا که ایجاد نظم و امنیت بسیار پرهزینه و در عین حال ناپایدار است، امام قطعاً پلیس و جامعه با شکل دادن فعالیت های محلی داوطلبانه می توانند به پیشگیری از جرایم و بزه کاری کمک کنند و در این نقش، پلیس و شهروندان در حکم دستیارانی برای همدیگر تلقی می شوند.