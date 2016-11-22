ضرورت تشکیل نظام تحقیقاتی در کشور/نیازبه تجاری سازی محصولات داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره جهادگران علم و فناوری استان گلستان عصر سه‌شنبه با حضور فعالان عرصه علم و فناوری استان گلستان در گرگان برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گلستان در این مراسم گفت: امروز تجلیل از جهادگران عرصه علم و فناوری در مرحله استانی انجام می‌شود و بهمن‌ماه سال جاری مرحله کشوری این جشنواره به میزبانی بسیج علمی کشور برگزار می‌شود.

اسماعیل مهدیانی افزود: معیار سنجش افراد برای این جشنواره سوابق و فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، پژوهشی، مدیریتی و اجرایی افراد بوده است.

وی در رابطه با اهداف این جشنواره گفت: هدف ما از برگزاری این جشنواره شناسایی نخبگان استانی، کمک به توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش، معرفی الگو به جوانان، کمک به تجاری‌سازی طرح‌های نوآورانه و همچنین کمک به ایجاد فضای شورونشاط در بین جوانان و دانشجویان بوده است.

طرح های برطرف کننده دغدغه مردم حمایت می شوند

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گلستان اظهار کرد: قطعاً طرح‌هایی که بتوانند به مسائل و مشکلات مردم خاتمه دهند و راه توسعه و پیشرفت کشور را هموار سازند موردحمایت قرار می‌گیرند.

علی مقصود لو یکی از اساتید برتر استان گلستان در این مراسم اظهار کرد: همه واقف هستیم روند رشد و توسعه و فناوری در کشور سریع و چشمگیر بوده که حس خودباوری و اعتماد در آن نقش داشته است.

وی افزود: واقعیتی که باید گفته شود این است که شاید ما به رشد و توسعه رسیده باشیم اما این میزان رشد با ظرفیت به وجود آمده کافی نیست و انتظار بیشتر از ظرفیت است.

مقصود لو بابیان اینکه بحث نظام تحقیقاتی کشور دارای ایراداتی است و ما متولی درستی در بخش تحقیقات و کار تیمی نداریم، گفت: باید نظام تحقیقاتی در کشور شکل بگیرد و شورایی به نام علوم و فناوری وجود داشته باشد تا تحقیقات را نظام‌مند و بخش‌های مختلف را مأموریت گرا کند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: چون از منابع به‌درستی استفاده نمی‌کنیم منابعمان را از دست می‌دهیم.

علی حسینی نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کشور در استان‌های گلستان و مازندران به‌عنوان دیگر سخنران جلسه با تأکید بر اینکه رشد خوبی در عرصه علم و فناوری داشته‌ایم، اظهار کرد: در حال حاضر ما در بحث نانو در رتبه ۶ جهان قرار داریم اما در بحث تجاری‌سازی از دنیا عقب هستیم.

وی افزود: دو سالی است که سمت‌وسوی ما تجاری‌سازی محصولات نانو به ویژه در حوزه‌های مثل کشاورزی، پزشکی، صنعت و ... است.

حسینی گفت: ما در هفت محصول درزمینهٔ نانو با همکاری بسیج علمی و پژوهشی استان به نتایج خوبی رسیده‌ایم و سعی در تجاری‌سازی و ورود این محصولات به بازار راداریم چراکه برای رشد و پیشرفت هر کشوری بحث تجاری‌سازی بسیار مهم است.

نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کشور در گلستان و مازندران گفت: زمانی که ما مقالات ISA منتشر می‌کنیم درواقع علم خودمان را لو می‌دهیم و این خوب نیست بلکه باید به سمت اختراع های جدید حرکت کنیم.

در پایان این مراسم از برترین‌های علم و فناوری استان تجلیل به عمل آمد.