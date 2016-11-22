حیدر العبادی وارد شهر کربلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق وارد بزرگترین شهر مذهبی این کشور شد.

«حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق وارد شهر کربلا شد. در همین راستا «عقیل الطریحی» استاندار کربلا نیز اعلام کرد که انتظار داریم مراسم عزاداری برای سالار شهیدان(ع) در ایام اربعین تا روز چهارشنبه به طول بینجامد و در حال حاضر نیز سیل زائران در این شهر جریان دارد.

طبق آمار منابع عراقی، شمار زوار سالار شهیدان در اربعین امسال بیش از ۲۰ میلیون نفر بود و این مراسم معنوی از سال های گذشته باشکوه تر برگزار شد. همچنین در طول مسیر ۸۰ کیلومتری نجف تا کربلای مقدس، حدود ۳۰ هزار موکب، حسینیه و مسجد برپا شد که به زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام خدمت رسانی می کرد.

همچنین حدود ۱۰۰ هزار نیروی امنیتی عراق برای محافظت از زائران سالار شهیدان به حالت آماده باش درآمدند. در میان زوار امام حسین علیه السلام بیش از یک میلیون زائر از ۸۰ کشور جهان به غیر از ایران حضور داشتند. این در حالی است که از ایران نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عاشق سالار شهیدان در میان موج زائران ایشان حضور داشتند.