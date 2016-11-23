نادر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برای ایجاد شرایط مناسب حمل و نقل و خروج ترافیک از مسیر جمعیتی استان، پروژه‌های عمرانی بسیاری را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مهمترین مسیری که در تهران از سوی وزارت راه و شهرسازی درحال اجرا است، تکمیل کمربندی جنوب تهران است.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: کمربندی جنوب تهران، حلقه ارتباطی آزادراه قزوین-کرج به شرق تهران است؛ ضمن اینکه این کمربندی به جنوب، شرق و غرب تهران دسترسی دارد و این بخش‌ها را به هم متصل کرده و از حوزه ترافیکی تهران خارج می‌کند.

وی بیان کرد: مهمترین پروژه‌های عمرانی برای تسهیل در ترافیک استان تهران اجرایی می‌شود که می‌تواند در کاهش حجم ترافیک، تاثیری جدی به همراه داشته باشند.

محمدزاده تصریح کرد: پروژه‌های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی مربوط به اصلاح تقاطع‌های هم‌سطح و غیر هم‌سطح، روکش آسفالت‌ها، تعریض جاده‌ها است.

به گفته این مقام مسئول، کمربندی اسلامشهر، پاکدشت و دماوند با طول ۱۵۰ کیلومتر در حال انجام است که اجرا و آزادسازی آنها نیازمند ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی است، البته هزینه پروژه‌هایی که قرارداد آنها بسته شده، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران به اجرای بخشی از پروژه کمربندی دماوند به مشاء با طول ۹ کیلومتر اشاره کرد و گفت: اجرای این فاز از پروژه تا سال آینده به اتمام می‌رسد و اجرای سایر فازهای آن، بستگی به نظر کارشناسان درباره صرفه اقتصادی دو مسیر پیشنهادی دارد.

وی افزود: دو مسیر برای اتمام پروژه کمربندی دماوند وجود دارد که در مسیر جنوبی، نیاز به ساخت دو قطعه است؛ اما در مسیر شمالی باید یک قطعه ساخته شود.

محمدزاده اظهار داشت: برای اجرای مسیر شمالی باید از شهر دماوند عبور کنیم که این موضوع، هم در زمان و هم هزینه تاثیر مثبتی دارد.

این مقام مسئول درباره اجرای مسیر جنوبی در کمربندی دماوند، گفت: اگر این مسیر از سوی کارشناسان انتخاب شود، باید دو قطعه احداث شده و هزینه و زمان بیشتری مورد نیاز است.