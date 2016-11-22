صعود رئال مادرید قطعی شد/ ۱۲ گل در بازی عجیب دورتموند و لژیا ورشو

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا سه شنبه شب پی گرفته شد که طی آن تیم رئال مادرید در زمین اسپورتینگ لیسبون به میدان رفت و برابر این تیم ۲ بر یک پیروز شد.

در این بازی که از گروه F برگزار شد تیم رئال مادرید در نیمه نخست توسط رافائل واران (۲۹) به گل رسید. در دقیقه ۶۴ بازی نیز ژائو پریرا از اسپورتینگ کارت قرمز دریافت کرد با این حال میزبان ۱۰ نفره در دقیقه ۸۰ به گل تساوی دست یافت. آدرین سیلوا از روی نقطه پنالتی گل تساوی اسپورتینگ را به ثمر رساند.

این پایان کار نبود و رئال مادرید حملات خود را ادامه داد و در دقیقه ۸۷ روی ضربه سر زیبای کریم بنزما به گل دوم خود دست یافت.

در این گروه تیم دورتموند نیز میزبان لژیا ورشو بود و در یک بازی عجیب که نیمه نخست آن ۷ گل به دنبال داشت، برابر حریف خود به برتری ۸ بر ۴ دست یافت. دورتموند که از قبل صعود خود را مسجل کرده بود اکنون با ۱۳ امتیاز صدرنشین گروه است و تیم رئال مادرید با ۱۱ امتیاز در رده دوم قرار دارد. رئال با این پیروزی راهی مرحله بعد شد.

دیگر بازی مهم سه شنبه شب را سویا و یوونتوس از گروه H برگزار کردند که این بازی مهیج را یوونتوس ۳ بر یک برنده شد. نیکلاس پارخا (۱۰) ابتدا سویا را پیش انداخت اما این تیم در دقیقه ۳۶ با اخراج واسکوئز ۱۰ نفره شد تا یوونتوس فشار را افزایش دهد و سه بار توسط کلودیو مارکیزیو (۴۶ - پنالتی)، لئوناردو بونوچی (۸۵) و ماریو مانژوکیچ (۹۴) به گل برسد.

در گروه H تیم دیناموزاگرب برابر لیون تن به باخت یک بر صفر داد. در این گروه یوونتوس یازده امتیازی شد و به مرحله بعدی صعود کرد. تیم سویا با ۱۰ امتیاز رده دوم را در اختیار دارد و لیون هم با ۷ امتیاز سوم است.

تیم لستر سیتی از گروه G مقابل کلوب بروخه به برتری ۲ بر یک دست پیدا کرد. اوکازاکی (۵) و ریاض محرز (۳۰ - پنالتی) گل های لستررا وارد دروازه حریف کردند. لستر سیتی با این برد ۱۳ امتیازی شد و در صدر جدول جایگاه خود را مستحکم تر کرد. تیم های پورتو و کپنهاگن با ۸ و ۶ امتیاز دوم و سوم هستند و در هفته پایانی برای صعود می جنگند.

در همین حال تیم تاتنهام، دیگر نماینده لیگ برتر انگلیس در زمین موناکو شکست ۲ بر یک را پذیرا شد تا با ۴ امتیاز در رده سوم گروه E قرار گیرد. موناکوی یازده امتیازی به مرحله بعد راه یافت و تیم لورکوزن با ۷ امتیاز رده دوم را در اختیار گرفت.

نتایج دیدارهای سه شنبه شب به شرح زیر است:

* زسکا مسکو یک - بایرلورکوزن یک

* موناکو ۲ - تاتنهام یک

* دورتموند ۸ - لژیا ورشو ۴

* اسپورتینگ لیسبون یک - رئال مادرید ۲

* لستر سیتی ۲ - کلوب بروخه یک

* کپنهاگن صفر - پورتو صفر

* سویا یک - یوونتوس ۳

* دیناموزاگرب صفر - لیون یک