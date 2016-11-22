رئیس جمهور آمریکا طرحی را که ناقض برجام باشد، امضا نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که «باراک اوباما» رئیس جمهور در شُرف رفتنِ آمریکا مصوبه ای که توان و قدرت جامعه بین المللی برای وادار ساختن ایران به پایبندی به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ را تضعیف نماید، امضاء نخواهد کرد.

در ماه ژوئیه ۲۰۱۵، ایران و گروه «۱+۵»- متشکل از کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه،‌ انگلیس و آلمان- موافقت کردند که در اِزای تعقیب برنامه هسته ای منحصراً صلح آمیز از سوی تهران، تحریمهای هسته ای وضع شده علیه ایران به تدریج لغو شود.

جاش ارنست اظهار داشت: «ما مسلماً قصد نداریم مصوبه ای را به امضاء برسانیم که توان و قدرت جامعه بین المللی را برای اجرای موفقیت آمیز این توافق بین المللی [برجام] که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته ای می شود،‌ تضعیف نماید».

این اظهارات سخنگوی کاخ سفید در واکنش به پرسشی در خصوص لایحه تمدید تحریمها علیه ایران مطرح شد. طبق این لایحه که چهارشنبه گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، تحریمها علیه ایران به مدت ده سال دیگر تمدید می شود.