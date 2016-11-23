«لاوروف» و «کری» درباره بحران سوریه رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه به صورت تلفنی با «جان کری» همتای آمریکایی خود گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات سوریه بحث و تبادل نظر کردند.

طبق اعلام رسانه ها، بحث و تبادل نظر در خصوص مناطق واقع در شرق حلب از جمله محورهای اصلی گفتگوهای دو طرف بوده است.

دو طرف در جریان این تماس تلفنی بر لزوم عملیاتی شدن درخواست شورای امنیت مبنی بر آغاز مذاکرات سوری ـ سوری بدون مطرح کردن هیچگونه پیش شرط، تأکید کردند.