به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از فردا پنجشنبه آغاز میشود و تیم فوتبال صبای قم روز جمعه به میدان میرود و مسابقه خود را برابر تیم تراکتورسازی تبریز برگزار خواهد کرد.
تیمهای فوتبال صبای قم و تراکتورسازی تبریز در حالی روز جمعه ۵ آذر در تبریز به میدان میروند که لیگ برتر فوتبال پس از هفتهها تعطیلی بار دیگر از سر گرفته میشود و صبا پا به حساسترین مرحله از نیم فصل اول میگذارد.
تیم صبای قم پس از شکست در ضربات پنالتی برابر استقلال در جام حذفی به دنبال موفقیت در لیگ برتر است و دیدار برابر تراکتورسازی مدعی در تبریز، پیش درآمدی بر تقابل دوباره استقلال و صبا این بار در گردونه لیگ برتر فوتبال است.
در روز بازگشایی ورزشگاه یادگار امام تبریز، شاگردان صمد مرفاوی در تیم صبای قم امیدوارند با ارائه همان نمایش قابل قبول بازی با استقلال در جام حذفی این بار برای سرخپوشان تبریزی دردسرساز شوند گرچه تراکتورسازی با امیر قلعه نویی از این بازی برد میخواهد.
رقابت نزدیک تراکتورسازی با پرسپولیس و دیگر مدعیان بر سر کسب عنوان قهرمانی و قبضه کردن صدر جدول سبب شده است تراکتورسازی در بازی با صبا به نتیجهای جز پیروزی راضی نباشد و تساوی در این بازی برابر تراکتورسازی به منزله شکست است.
در مقابل صبای قم که در جدول رده بندی وضعیت مناسبی ندارد از این بازی به دنبال امتیاز است و نمیخواهد اجازه دهد که فاصله سایر رقیبان فانوس به دستش از این تیم افزایش یابد گرچه آنها تا پایان نیم فصل مسابقات دشواری در پیش خواهند داشت.
در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال تیم صبای قم از ۱۰ بازی صاحب ۹ امتیاز است و در رده پانزدهم ایستاده اما تراکتورسازی تبریز با ۲۰ امتیاز در رده دوم قرار دارد و در فاصله ۲ امتیازی پرسپولیس صدرنشین است.
دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و تراکتورسازی تبریز از ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه روز جمعه ۵ آذر در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار خواهد شد.
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