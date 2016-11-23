کشف دریاچه یخ زده در زیر «دشت بهشت» مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیو اطلس، در عرض جغرافیایی میانه شمالی مریخ منطقه وسیعی موسوم به Utopia Planitia وجود دارد که معنای آن «دشت بهشت» است.

کشفیات جدید دانشمندان نشان می دهد این منطقه وسیع احتمالا در آینده یکی از مهمترین مناطق مورد نظر فضانوردان و آژانسهای فضانوردی علاقمند به سفر به مریخ خواهد بود.

به عقیده آنها دشت بهشت مریخ مکانی ایده آل برای فرود نخستین سری از فضانوردان در این سیاره خواهد بود.

تحقیقات جدیدی انجام شده که نشان می دهد در زیر سطح این منطقه از مریخ دریاچه یخ زده ای وجود دارد که می توان حجم قابل توجهی آب در آن پیدا کرد. دانشمندان تخمین می زنند بزرگی این دریاچه به اندازه دریاچه Lake Superior در آمریکای شمالی باشد.

کشف این دریاچه یخ زده در مریخ از روی زمین و با استفاده از تجهیزات پیشرفته SHARAD و همچنین مدارگرد شناسایی کننده مریخ (MRO) صورت گرفته است.

رسوبات مربوط به این دریاچه یخ زده در حد فاصل خط استوای مریخ و قطب شمال این سیاره شناسایی شده است. تصور می شود ضخامت این دریاچه یخی ۸۰ تا ۱۷۰ متر باشد و جالب اینکه تحقیقات دقیق دانشمندان نشان می دهد بین ۵۰ تا ۸۵ درصد آن را آب یخ زده تشکیل می دهد.

این تحقیقات همچنین نشان می دهد لایه ای از خاک به ضخامت یک تا ۱۰ متر روی آن را پوشانده است.