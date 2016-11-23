به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هر ساله با شروع فصل سرما مناطق ۴ گانه شهرداری همدان امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای عملیات برف‌روبی را ساماندهی می‌کنند، افزود: با اعلام سازمان هواشناسی و احتمال بارش برف و باران، بخش‌های مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری، در حالت آماده باش قرار می‌گیرند.

وی افزود: هرساله برنامه‌هایی برای مواجهه با بارش و پاک‌سازی معابر تدوین می‌شود و امسال نیز توسط ستاد عملیات برف‌روبی برنامه‌هایی پیش‌بینی و تعریف شده است.

درویشی ادامه داد: تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات برف‌روبی سازمان خدمات موتوری شامل گریدر، تیغه برف‌روب و بابکت به تعداد ۵۶ دستگاه و آماده سازی ۸ دستگاه نمک پاش مکانیزه و ۲۰ خودروی نمک پاش سنتی و حدود ۶۰ دستگاه بخش خصوصی برای حمل برف شامل لودر، کامیون، بابکت و گریدراز جمله اقدامات است.

وی افزود: در مجموع به لحاظ سخت‌افزاری بیش از ۱۳۵ دستگاه تدارکات خودرویی صورت گرفته که برای خدمات‌رسانی به شهروندان در محل‌های مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد.

درویشی با بیان اینکه از دیگر اقدامات این حوزه نصب بنر اطلاع‌رسانی و هشدار در شهر در زمستان است، اظهار داشت: علاوه بر این اقدامات و تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، در شهر همدان حدود ۵۰۰ نفر نیروی آماده‌باش استقرار یافته که در بحث پاک‌سازی دخیل هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: یک سری مخازن ماسه و نمک نیز در شهر تعبیه شده که در مواقع بارندگی کیسه‌های حاوی ماسه نمک در مخازن قرار می‌گیرد تا آن مناطق را پوشش دهد.

وی بابیان اینکه شهرداری حداکثر توان خود را برای عدم استفاده از شیوه سنتی پخش ماسه و نمک اعمال خواهد کرد، گفت: بهترین شیوه برای مدیریت بحران‌های فصلی، آمادگی مناسب شهروندان و آموزش آنان برای تجهیز به موقع و مناسب به امکانات گرمایشی و ایمنی است.

وی به شهروندان توصیه کرد: در زمان بارش برف و برودت هوا و یخبندان وسایل نقلیه خود را به تجهیزات مناسب این فصل مجهز کنند و خودروهایی که بدون زنجیر و لاستیک یخ‌شکن هستند از تردد در شهر و معابر خودداری کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: شهرداری همدان با تمام تجهیزات و امکانات موجود برای اجرای عملیات زمستانی آماده است و از این امکانات بهره برداری می‌کند تا زمستان خوبی را پیش رو داشته باشیم.