رونمایی از چند شناور و واحدپروازی/ ناوگروه ۴۴ در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادارحسین آزاد صبح چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفتم آذرماه برگزار شد، با بیان اینکه اقتصاد کشور در زمان جنگ در دست نیروی دریایی ارتش بود، بیان داشت: در زمان جنگ ۱۰هزار کشتی تجاری و نفتی ایران توسط نیروی دریایی ارتش اسکورت شد.

وی عنوان کرد: اگر کشورهای همسایه عربی به داد صدام نمی رسیدند بیش از شش ماه نمی توانست در مقابل ایران دوام بیاورد. اقتصاد عراق در زمان جنگ توسط نیروی دریایی ارتش فلج شد.

امیرآزاد خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تا کنون سه هزار و ۸۵۳کشتی توسط نیروی دریایی ارتش در آبهای آزاد و دور توسط نیروی دریایی ارتش اسکورت شده است.

وی افزود: ناو پشتیبانی خارک بزرگترین ناو غرب آسیا با بهره گیری از توانمندی نیروی دریایی در بندرعباس بعد از ۳۵سال تعمیرات اساسی آن انجام شد و بزودی به آب اندازی می شود.

به گفته آزاد، چندین فروند شناور سطحی، زیرسطحی و واحدهای پروازی شامل بالگرد وهواناو در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس رونمایی خواهد شد.

حضور ناوگروه ۴۴ در بندر دوربان آفریقای جنوبی

وی گفت: ناوگروه چهل و چهارم نیروی دریایی ارتش در بندر دوربان کشور آفریقای جنوبی پهلو گرفته است. ماموریت این ناوگروه حفاظت، حراست و تامین امنیت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده منطقه یکم امامت نداجا با اشاره به اینکه ناوگروه های ارتش از خط استوا عبور کرده است، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش امروز با افتخار در اقیانوس اطلس حضور پیدا کرده است و در بندر دوربان کشور آفریقای جنوبی پهلو گرفته است، همچنین تا کنون در تنگه باب المندب، جبل الطارق، اقیانوس هند جنوبی، دریای چین، دریای سرخ و مدیترانه حضور داشته است.

هرمزگان نیازمند ایجاد دانشگاه و آموزشکده فنی دریایی است

امیر آزاد بیان داشت: بیشترین ساحل و صنایع وابسته در بندرعباس است ولی هنوز یک آموزشگاه فنی دریایی بزرگ در بندرعباس نداریم. با تدبیر مقام معظم رهبری و فرماندهی نیروی دریایی ارتش چندین پایگاه نظامی نیروی دریایی ارتش در منطقه مکران ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: بوشهر برای ایجاد دانشگاه و آموزشکده های فنی دریایی آغاز کرده است، بندرعباس که بیشترین سهم در اقتصاد و صنعت دریایی دارد هنوز فاقد دانشگاه و آموزشکده فنی است.