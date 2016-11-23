جوان ۲۴ ساله در پارک لاله اصفهان خودکشی کرد

سرهنگ جهانگیر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خودکشی جوانی حدود ۲۴ ساله و متولد سال ۷۱ در اصفهان در روز گذشته اظهار داشت: به دنبال تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر خودکشی جوانی در پارک لاله این موضوع در دستور کار کلانتری شماره ۱۷ اصفهان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با هماهنگی مقامات قضایی نسبت به حفظ صحنه جرم و بررسی علت حادثه انجام شد، ادامه داد: پس از بررسی اولیه جسد به پزشکی قانونی برای بررسی‌های بعدی منتقل شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه این جوان ساعت ۹:۳۰ روز گذشته خود را از درختی در پارک لاله و پشت فروشگاه رفاه حلق آویز کرده است، ابراز داشت: در حال حاضر علت خودکشی در دست بررسی است.