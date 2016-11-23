به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حمید میرزاده در جلسه شورای دانشگاه آزاد استان البرز کاهش بخشنامه های دانشگاه از ۳۰ هزار صفحه به ۳ هزار صفحه را یکی از دستاوردهای مدیریت مشارکتی در این دانشگاه آزاد عنوان کرد و گفت: یکی از چالش های دانشگاه در گذشته عدم صدور بخشنامه ها به صورت شورایی بود.

وی افزود: با تشکیل شورای مرآت و بهره گیری از نظرات ۲۰ نفر از روسای استانها در این شورا، بخشنامه ها کامل تر و با اشتباهات کمتری تنظیم می شود.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به افزایش میزان تولیدات علمی این دانشگاه طی سه سال گذشته تاکید کرد: با اجرای سیاست های جدید در این دانشگاه میزان تولید مقالات پر استناد افزایش یافته است و طبق آمار اعلام شده سهم دانشگاه آزاد از مقالات پر استناد کشور از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

میرزاده عنوان کرد: طبق آمار آی اس آی بیشترین میزان تولید مقالات این دانشگاه مربوط به سال ۲۰۱۵ میلادی است که ۷ هزار مقاله در این سال در این پایگاه به ثبت رسیده است بنابراین پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۶ سهم این دانشگاه در تولید علم کشور از ۱۹ درصد به ۲۰ درصد ارتقا یابد.

وی با اشاره به مقایسه میزان تولیدات علمی دانشگاه آزاد با سایر دانشگاه های کشور گفت: طبق داده های پایگاه علمی Web of sience میزان تولید مقالات علمی کل کشور از ابتدا تاکنون ۳۰۳ هزار و ۵۰۲ مقاله است که حدود ۴۳ درصد از آن طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی تولید شده و این آمار نشان دهنده عملکرد موفق دولت به شمار می رود.

رئیس دانشگاه آزاد درخصوص میزان تولید علمی این دانشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون نیز خاطرنشان کرد: این دانشگاه تاکنون ۴۷ هزار و ۵۱۴ مقاله تولید کرده که بیش از ۲۵ هزار و ۱۶۱ مقاله (یعنی ۵۳ درصد) در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ تولید شده است.

میرزاده اظهار داشت: این مقایسه نشان می دهد طی این بازه زمانی رشد تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰ درصد بیش از کل تولیدات علمی کشور در همین بازه زمانی است.

وی خطاب به روسای واحدها ومسئولان دانشگاه آزاد گفت: درخواست من از شما این است که به جای حمایت از افراد در دانشگاه از فرایندهای دانشگاه حمایت کنید.

رئیس دانشگاه آزاد ضمن گلایه از نقدهای غیرمنصفانه به برخی از فعالیت های دانشگاه آزاد گفت: متاسفانه تاکنون هیچ یک از این موسسات آموزش عالی هیچ گزارشی در خصوص رعایت استانداردهای موجود اعم از تعداد اعضای هیات علمی، تعداد آزمایشگاه، سرانه فضای آموزشی و ... به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نکرده اند.

وی عنوان کرد: این در حالی است که دانشگاه آزاد چندین بار مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته و اقدامات خود در خصوص استاندارد سازی و کیفی گرایی دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش کرده است.