اشتاین مایر خواستار پایان حملات در حلب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان با حضور در یک نشست حزبی در برلین درباره اوضاع سوریه گفت: از هر راهی برای پایان دادن به حملات حلب باید بهره جست.

وی در ادامه افزود: جامعه بین المللی باید طرحی را برای پایان دادن به مناقشات موجود در سوریه پیشنهاد داده و در صورت برخورداری از شرایط لازم آن را بکار گرفت.

وزیر امورخارجه آلمان با تاکید بر لزوم برقراری آتش بس در سوریه تصریح کرد: باید کمک های بشردوستانه به حلب از راه ترکیه به سوریه منتقل شود، اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه هفته گذشته اعلام کرد که موافقت با هرگونه آتش‎بس جدید در حلب نیازمند تعهد رسمی سازمان ملل متحد مبنی بر توانایی رساندن کمک های ضروری به بخش شرقی تحت اشغال معارضین است.

به گفته مسکو، آتش‎بس های پیشین که با هدف ارسال کمک و نجات غیرنظامیان مجروح از معرکه بوده است، به دلیل آنکه معارضین به روی هر کسی که قصد خروج یا ورود به شهر را دارد، آتش می گشایند، با شکست مواجه شده است.