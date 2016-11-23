آب ۸ روستای بخش مرکزی محمودآباد قطع شده است

یحیی یحیی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع آب برخی روستاهای شهرستان اظهار داشت: تمام اهتمام دستگاه‌های متولی بر این است که هر چه سریع‌تر برق چاه‌ها وصل شده و این چاه‌ها به مدار توزیع بازگردند.

وی گفت: از شامگاه روز چهارشنبه برف در محمودآباد شروع به باریدن گرفت و خوشبختانه با هوشیاری عوامل راهداری کلیه راههای مواصلاتی این شهرستان و روستاها باز بوده و تردد در آن جریان دارد.

وی اظهار داشت: متأسفانه شدت بارش برف موجب قطع برق در ۱۳ روستای بخش مرکزی شده که با تلاش شرکت توز یع نیروی برق تا پیش از ظهر برق سه روستا وصل شده و سایر روستاها نیز تا عصر امروز برقشان وصل خواهد شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان محمودآباد گفت: کاهش شدید دما و بارش بیش از هفت سانتیمتر برف موجب تعطیلی مدارس این شهرستان در تمام مقاطع تحصیلی شد که این تعطیلی به‌منظور پیشگیری از هرگونه حادثه‌ای برای دانش آموزان بوده است.

فرماندار شهرستان محمودآباد از آماده‌باش کلیه دستگاه‌های خدمات رسان در محمودآباد خبر داد و گفت: از نخستین ساعت بارش برف در محمودآباد به کلیه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران اعلام آماده‌باش شده و تا پایان ساعت بارش برف دستگاه‌ها موظف به حضور وامداد رسانی به مناطق نیازمند است.

یوسف پور همچنین با اشاره به قطع برق در روستاهای بخش مرکزی به علت بارش برف گفت: متأسفانه به علت قطع برق آب هشت روستای بخش مرکزی قطع است که تمام اهتمام دستگاه‌های متولی بر این است که هر چه سریع‌تر برق چاه‌ها وصل شده و این چاه‌ها به مدار توزیع بازگردند.

شهرستان محمودآباد جزو معدود شهرهای ساحلی استان مازندران است که بارش نزولات الهی قالبا به‌صورت بارش باران در این شهر است و بارش برف پس از ۳ سال در این شهر موجب ایجاد شورونشاط در بین شهروندان شده است.