نشست شورای راهبردی گسترش زبان فارسی در آمریکا و استرالیا تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، شورای راهبردی حوزه کشورهای آمریکای شمالی و استرالیا به ریاست سیدمحمدرضا دربندی، معاون بین الملل بنیاد سعدی و با حضور تابشیان، نماینده سابق ایران در دفتر حفاظت منافع ایرن در نیویورک، محسن اسلامی، نماینده سابق فرهنگی ایران در سازمان ملل، محمدرضا دهشیری، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه و فرازنده، مدیرکل آسیا و اقیانوسیه در وزارت خارجه، در ساختمان بنیاد سعدی برگزار شد.

معاون بین الملل بنیاد سعدی در ابتدای این جلسه گفت: ما در بنیاد سعدی از دو سال پیش طرحی را در راستای گسترش زبان فارسی در جهان تنظیم کرده‌ایم تا در مناطق تعریف شده، اعمال شود که برخی از این مناطق بر اساس تعاریف منطقه‌ای وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است و برخی نیز بر اساس شناخت خودمان در بنیاد سعدی تقسیم بندی شده است.

دربندی با اشاره به اینکه در سند راهبردی منطقه آمریکای شمالی و استرالیا علاوه بر معرفی کامل هر کشور، سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش و گسترش زبان فارسی در این منطقه نیز به طور مشترک ارائه شده است، ادامه داد: این حوزه شامل سه کشور آمریکا، کانادا و استرالیا است که از نظر زبانی، فرهنگی و روابط سیاسی و اقتصادی، اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند.

وی افزود: سند راهبردی گسترش زبان فارسی در حوزه آمریکای شمالی و استرالیا نیز با دو راهبرد منطقه ای و کشوری و بر اساس ابعاد شناختی، عاطفی و نگرشی- ارزشی، تنظیم شده است.

دربندی ادامه داد: طی دو سال گذشته بیش از ۱۰ جلسه سه ساعته را در قالب ۱۳ شورای راهبردی برگزار کرده‌ایم که در هر یک از این شوراها با بهره‌برداری از تجربیات و ایده‌های سفرا، رایزنان فرهنگی، استادان اعزامی و کارشناسان هر منطقه، سیاستگذاری لازم و سند راهبردی هر منطقه را تنظیم کرده‌ایم.

معاون بین‌الملل بنیاد سعدی با اشاره به اینکه تاکنون سند راهبردی ۱۰ منطقه، نهایی شده و آماده ابلاغ است، تاکید کرد: تا پایان سال جاری سند راهبردی باقی مناطق نیز اصلاح و تکمیل می‌شود و یک بسته نهایی از سندهای راهبردی به وزارت خارجه و رایزنان فرهنگی ارسال می‌شود تا از سال آینده برنامه‌های خود در راستای آموزش و گسترش زبان فارسی را بر اساس سیاستگذاری‌های اعمال شده در سندهای راهبردی انجام دهند.

در این جلسه که محمد قالیباف، مدیر همکاری‌های بین‌المللی بنیاد سعدی، امیر پورپزشک، مدیر نمایندگی‌ها بنیاد سعدی نیز حضور داشتند، اعضای شورای راهبردی ضمن تقدیر از اقدامات بنیاد سعدی در حوزه زبان فارسی در جهان و تاکید بر برنامه‌ریزی براساس تجربه ۳۷ ساله نظام در امر گسترش زبان فارسی در جهان، خاطرنشان کردند: فرهنگ مناطق و سیاست‌های رایج هر کشور باید در سیاستگذاری بنیاد سعدی لحاظ شده و استعدادها و توانایی‌های هر منطقه نیز در نظر گرفته شود.

اعضای شورای راهبردی آمریکای شمالی و استرالیا با بیان اینکه هر فرد خارجی که به ایران می آید تا مدتها تحت تاثیر و شیفته فرهنگی ایرانی است، تاکید کردند: ما باید در قالب زبان فارسی چهره نهان کشورمان را منتشر و واقعیت‌های فرهنگ پویای ایران را به جهان منتقل کنیم.

اعضا همچنین بر حضور فعال بنیاد سعدی در فضای مجازی و رسانه‌ای در ابعاد گوناگون، از تشکیل شبکه‌های اجتماعی تا آموزش‌های برخط در جهان و نیز تولید انیمیشن و برنامه‌های تصویری متعدد و همچنین تولید نرم‌افزارهای پیشرفته آموزش زبان فارسی، تاکید داشتند.

بر پایه این گزارش، معاونت بین‌الملل بنیاد سعدی، به منظور تنظیم سند راهبردی آموزش و گسترش زبان فارسی در کشورهای جهان، ۱۳ شورای راهبردی را با حضور کارشناسان و فعالان منطقه همچون رایزنان فرهنگی و سفرای سابق، استادان اعزامی و روسای انجمن های دوستی، تشکیل داده است که این شوراها عبارتند از: شورای راهبردی کشورهای فارسی زبان شامل افغانستان و تاجیکستان، شورای راهبردی کشور هند، شورای راهبردی کشورهای پاکستان و بنگلادش، شورای راهبردی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، شوراری راهبردی کشور ترکیه، شورای راهبردی کشورهای خاورمیانه و آفریقاعربی شامل عراق، سوریه، لبنان، مصر، الجزایر، تونس، لیبی و مراکش، شورای راهبردی کشورهای زیر صحرا، شورای راهبردی کشورهای حوزه خلیج فارس، شورای راهبردی کشورهای شرق آسیا، شورای راهبردی کشورهای اروپای شرقی، شورای راهبردی کشورهای اروپای غربی، شورای راهبردی کشورهای آمریکای شمالی و استرالیا و شورای راهبردی کشورهای آمریکای لاتین.