به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری همایش ملی سبک زندگی، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شاهمرادی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اعلام این خبر، درباره محورهای پیش بینی شده برای این همایش، عنوان کرد: این همایش با محورهای گفتمان سازی و بررسی ابعاد موضوعی و راهکارهای عملی اصلاح و تقویت رفتارهای عمومی در زندگی روزمره برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری همایش ملی سبک زندگی به دنبال بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اهمیت موضوع سبک زندگی اسلامی – ایرانی، همچنین اجرای اصول سیاست های فرهنگی کشور با همکاری شورای فرهنگ عمومی استان‌ها پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام شاهمرادی با اشاره به برنامه‌هایی که برای این همایش در نظر گرفته شده است، توضیح داد: گزارشی از نتایج مطالعات انجام شده درباره ابعاد گوناگون سبک زندگی، برگزاری کارگاه‌های علمی با موضوع اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی با موضوع‌هایی همچون قانون مداری و گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه‌های این همایش دو روزه به شمار می آید.

در همایش ملی سبک زندگی و اجلاس سراسری فرهنگ عمومی با حضور مسئولان کشور، اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران و کارشناسان فرهنگی دستگاه ها و سازمان های مختلف با هدف مشارکت فرهنگی و علمی حضور خواهند داشت.