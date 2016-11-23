ثبات بر بازار سکه حاکم شد/دلار ۲۴ تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد امروز(چهارشنبه) تهران، قیمت انواع سکه بهار آزادی با ثبات نسبی مواجه بود. بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با ۲۶۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسید، اما نرخ سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید، نیم‌سکه، ربع‌سکه و سکه یک گرمی ثبات را تجربه می‌کند.

بر این اساس، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۹۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۵۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۹۶ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۸۴ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۲ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۰ هزار و ۹۸۱ تومان است.

قیمت دلار با ۲۴ تومان افزایش به ۳۷۳۲ تومان، یورو با ۵۱ تومان افزایش به ۴۰۵۹ تومان، پوند با ۵۳ تومان افزایش به ۴۷۲۸ تومان، درهم امارات ۲۵ تومان افزایش به ۱۰۴۳ تومان و لیر ترکیه با ۲۶ تومان افزایش به ۱۱۷۵ تومان رسیده است.