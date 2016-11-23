به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ به میزبانی باکو آذربایجان برگزار خواهد شد.

مسابقات والیبال این بازی‌ها نیز در دو گروه مردان و زنان و با حضور ۲۴ تیم (۱۲ تیم مردان و ۱۲ تیم زنان) زیر نظر فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) برگزار می شود که سعید درخشنده رئیس کمیته رویدادهای بین المللی فدراسیون والیبال ایران به عنوان رئیس کمیته فنی این رقابتها معرفی شده است.

دور مقدماتی مسابقات والیبال بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در دو گروه ۶ تیمی پیگیری خواهد شد که پس از پنج روز دور مقدماتی از هر گروه چهار تیم به مرحله دوم صعود می کنند.

اگر تعداد کشورهای ثبت نام کننده در مسابقات والیبال مردان و زنان این بازی ها بیش از ۱۲ کشور باشد، انتخاب تیم های شرکت کننده بر اساس رده بندی جهانی خواهد بود.

تیم ملی والیبال مردان ایران نیز به عنوان مدافع قهرمانی این رقابت ها در بازی های کشورهای اسلامی شرکت می کند.