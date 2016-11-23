به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، حجم معاملات آتی سکه طی روز سه شنبه به رقم ۴ هزار و ۹۶۳ قرارداد و ارزش آن به ۵۸۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به معاملات روز گذشته رشد ۵۵ درصدی را تجربه کرد، چراکه حجم معاملات در روز دوشنبه به ۳ هزار و ۲۰۰ قرارداد رسیده بود.

بهای سکه در بازار نقدی و آتی بورس کالای ایران طی معاملات روز سه شنبه به دنبال رشد بهای اونس و دلار با روند صعودی قیمت ها همراه شد، به طوری که قیمت سکه در پنج سررسید دی، اسفند، اردیبهشت، تیر و شهریورماه در مسیر افزایشی قرار گرفتند.

روز گذشته سکه تحویل دی ماه با افزایش ۰.۱۹ درصدی به قیمت یک میلیون ۱۱۸ هزار تومان رسید. از سویی قرارداد تحویل اسفند نیز با قیمت یک میلیون و ۱۳۴ هزار تومان معامله شد و ۰.۰۷ درصد رشد داشت.

سکه تحویل اردیبهشت سال آتی نیز با افزایش قیمت ۰.۱۳ درصدی با نرخ یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین سررسید تیر سال آینده با نرخ یک میلیون و ۱۶۸ هزار تومان معامله شد و رشد ۰.۰۴ درصدی را به ثبت رساند و در پایان نیز سر رسید شهریور ماه با افزایش ۰.۰۱ درصدی با قیمت یک میلیون و ۱۸۷ هزار تومان معامله شد.

در بازار نقدی چه گذشت؟

روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی نیز همسو با رشد بهای دلار و اونس حرکت کرد و توانست با افزایش ۷ هزار تومانی به قیمت یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان برسد. این در شرایطی است که نیم سکه و ربع سکه به ترییب با قیمت های ۵۵۸ و هر ربع سکه ۲۹۵ تومان به فروش رسید.

بازار گواهی سپرده سکه طلا

همچنین حجم معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالای ایران طی معاملات امروز به ۲۰ سکه به ارزش ۲۲۱ میلیون ریال رسید.