به گزارش خبرگزاری مهر، برپایی هشت ورک شاپ آموزشی با موضوعات بازگشت به بکت، بداهه پردازی در تئاتر فراگیر و بدن شاعرانه از جمله برنامه های چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولان است.

فاطمه فخری دبیر چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولان، مدت زمان برپایی هر کارگاه را بین یک تا سه روز بیان کرد و توضیح داد: هدف ما از دعوت کشورهای دیگر این بود که گروه‌های داخلی بتوانند در جریان اتفاق‌هایی که در زمینه تئاتر معلولان در جهان رخ می‌دهد، قرار گیرند و در کنار اجرا در جشنواره ورک شاپ های تخصصی هم برگزار می کنند.

به گفته فخری، برگزاری هشت کارگاه آموزشی و چهار پنل از برنامه‌های آموزشی این جشنواره است که یکی از این کارگاه‌ها به تئاتر شورایی و شکل‌های اجرایی این نوع تئاتر اختصاص دارد و با تدریس لوکاس دبیک از کشور هلند، هر روز برگزار می‌شود.

پنل ابزار ارتباطی موثر برای افراد ناشنوا توسط فلورنس موکاسا از کشور اوگاندا آغازگر برنامه های آموزشی چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولان خواهد بود.

کارگاه «بازگشت به بکت» توسط پروفسور فرانک ماتزکه از آلمان روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه و پنل تئاتر بیوگرافی برای معلولان جسمی حرکتی توسط وی نیز روز دو شنبه ۱۵ آذر ماه برگزار می شود.

کارگاه بداهه پردازی در تئاتر فراگیر توسط لوک نویینس و فرانک دیرنس از کشور بلژیک روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه و پنل «ارباب پروازها» توسط لوک نویینس و فرانک دیرنس نیز در همین روز برگزار خواهد شد. کارگاه «بدن شاعرانه» نیز توسط آنتونیو ویگانو از کشور ایتالیا روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه و پنل «بیا با من حرکت کن» توسط الما تن بوکل فان در هاید و میریام روپمان از کشور هلند شنبه ۱۳ آذر ماه از دیگر برنامه های آموزشی این جشنواره است.

چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر معلولان با شعار «جشن دوستی‌ها با احترام به تفاوت‌ها» از ۱۲ تا ۱۷ آذرماه در شهر اصفهان به دبیری فاطمه فخری برگزار می‌شود.