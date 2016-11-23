به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه بوشهر، حجتالاسلام مرتضی محمدی در همایش ائمه جمعه و جماعات، روحانیون، هیات امناء مساجد و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج در بوشهر، اظهار داشت: متاسفانه ما خود را در مقابل دشمن دستکم گرفتهایم و دشمن نیز به خاطر همین موضوع در خانه ما خیمه زده است.
محمدی با تاکید بر اینکه پایگاههای مقاومت بسیج و هیات امناء مساجد خود را دستکم نگیرند، ادامه داد: امید دشمن به این است که به اختلافات در مساجد و محلات دامن بزند تا بتواند به اهداف شوم خود برسد.
وی با اشاره به اینکه برخی از مسئولین کشوری با دستور دشمن با سر و جان به پیش آنهخا قدم برمیدارند، گفت: وظیفه همه ماست که موضع دقیق و محکم در مقابل استکبار بگیریم تا نتواند بر ما چیره شود.
مدیرکل اوقاف استان بوشهر با بیان اینکه روشنگری و بصیرتافزایی در همه عرصهها وظیفه اساسی ماست، افزود: آستانه تحمل و صبر خود را در برابر مشکلات، ناملایمات و اختلافنظرها بالا ببریم و از مقام معظم رهبری یاد بگیریم که سنبل تحمل و صبر است.
محمدی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری دولتهای مختلف را به گونهای هدایت میکند که لطمهای به انقلاب نخورد، تصریح کرد: دشمن با تمام توان نیروهای خود را برای مقابله و نابودی انقلاب پیاده کرده است.
وی با تاکید بر اینکه عضوهای هیئت امناء مساجد باید هر چه زودتر مشخص شود، بین داشت: محور برنامههای مساجد روحانی است.
محمدی با اشاره به اینکه وضعیت خیابانهای ما وضعیت مناسبی ندارد، خاطرنشان کرد: برعکس وضعیت کشورهای غربی بیشتر گرایش به اسلام ناب پیدا میکند و متاسفانه این عیب بزرگ ماست.
مدیرکل اوقاف استان بوشهر با بیان اینکه برخی در کشور سخنان امام خمینی(ره) تحریف کردند تا کدخدا راضی شود در حالی که کدخدا راضی که نشد همه چیز هم از ما خواست، تصریح کرد: در راه انقلاب غفلت کردهایم اما نباید دوباره غفلت کنیم.
وی با بیان اینکه وای به حال ما اگر کوتاهی کنیم و اجازه بدهیم استکباردوستان سرکار بیایند، گفت: نباید کسانی سرکار بیایند که ۱۸۰ درجه با رهبری اختلافنظر داشته باشند.
محمدی با تاکید بر اینکه باید برای انقلاب هزینه کرد، ادامه داد: انقلاب از مساجد بود و باید به کار انقلابی خود ادامه دهند.
وی اظهار داشت: زمانی که از مردم صدای رسای مقابله با دشمن بلند نشود به سختی بر ما خواهند تاخت بلکه ما را به نابودی خواهند کشاند.
مدیرکل اوقاف استان بوشهر با بیان اینکه برخی در کشور دزدی میکنند و میگویند صدای آن نباید درآید، گفت: متاسفانه برخی مسئولین در کشور صدای دشمن را پمپاژ میکنند.
وی تاکید کرد: امروز کسی که با امام(ره) و مقام معظم رهبری باشد ما نیز با او هستیم و اگر کسی با ایشان نباشد ما نیز با او نیستیم.
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