نتایج پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده موظف هستند از روز سه شنبه ۹ آذرماه ۹۵ به دانشگاه محل پذیرش مراجعه و مراحل ثبت نام را انجام دهند.

پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام باید با توجه به سهمیه پذیرش خود، اصل مدارک لازم جهت استفاده از سهمیه مربوط(نوع پذیرش به دانشگاههای علوم پزشکی محل آموزش اعلام شده است) را بر اساس مندرجات راهنماها و دستورالعمل های مربوط، به دانشگاه محل پذیرش ارائه کنند.

عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در زمانهای اعلام شده و نیز اعلام انصراف پس از شروع به آموزش جهت پذیرفته شدگان به منزله انصراف قطعی فرد پذیرفته شده محسوب خواهد شد و از شرکت در آزمون نوبت آینده محروم می شود.

تعداد ۱۱۰ نفر در آزمون دستیاری پزشک خانواده امسال شرکت کردند که از این تعداد ۸۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت ۶۰ نفر در نتایج نهایی پذیرفته شدند.