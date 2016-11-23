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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۳

استاندار یزد:

قانون‌مداری ملاک اصلی گزینش افراد در سیستم دولتی باشد

قانون‌مداری ملاک اصلی گزینش افراد در سیستم دولتی باشد

یزد ـ استاندار یزد با اشاره به اینکه سیستم دولتی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است، گفت: فردی که وارد این سیستم می شود باید قانون‌مدار و دلسوز مردم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی ظهر امروز در نشست هم اندیشی مدیران، اعضا و رابطان هسته های گزینش استان یزد اظهار داشت: سیستم دولتی یکی از ارکان و دژهای نظام جمهوری اسلامی است بنابراین افرادی وارد این سیستم می شوند باید قانونمدار باشند تا لطمه ای به مردم وارد نکنند.

وی عنوان کرد: افرادی باید برای ورود به سیستم دولتی انتخاب شوند که قانون‌مدار، خداترس، دلسوز مردم،‌ امین و وفادار باشند در غیر این صورت ممکن است لطمه های جبران ناپذیری به نظام و مردم وارد کنند.

استاندار یزد تصریح کرد: افرادی که می خواهند برای ورود به سیستم دولتی گزینش شوند، باید از همه جهات مورد بررسی قرار گیرند و تحقیقات جامع و کاملی از آنها به عمل آید.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: بر همین اساس است که کار در هسته گزینش از حساسیت بالایی برخوردار است و افراد گزینش‌گر مسئولیت بسیار بالایی در برابر مردم و دولت دارند.

وی تاکید کرد: اگر همه افراد در هر جایگاهی که قرار دارند، خدا را مدنظر و ملاک عمل خود قرار دهند، مشکل جدی به وجود نخواهد آمد ضمن اینکه اگر همه طبق قانون عمل کنند، در میان مردم نیز نارضایتی کمتری به وجود می آید.

کد مطلب 3832466

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      این چه قانون مداری است که مدیر کل بازنشسته سابق آموزش و پرورش استان یزد بعنوان مدیر دفتر مطالعات راهبردی و امور زیر بنایی شرکت فولاد آلیاژی ایران انتخاب می شود که تخصصی در این زمینه ندارد فقط چون جزء گروه خودی است به کار گمارده می شود

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