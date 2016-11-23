به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی ظهر امروز در نشست هم اندیشی مدیران، اعضا و رابطان هسته های گزینش استان یزد اظهار داشت: سیستم دولتی یکی از ارکان و دژهای نظام جمهوری اسلامی است بنابراین افرادی وارد این سیستم می شوند باید قانونمدار باشند تا لطمه ای به مردم وارد نکنند.

وی عنوان کرد: افرادی باید برای ورود به سیستم دولتی انتخاب شوند که قانون‌مدار، خداترس، دلسوز مردم،‌ امین و وفادار باشند در غیر این صورت ممکن است لطمه های جبران ناپذیری به نظام و مردم وارد کنند.

استاندار یزد تصریح کرد: افرادی که می خواهند برای ورود به سیستم دولتی گزینش شوند، باید از همه جهات مورد بررسی قرار گیرند و تحقیقات جامع و کاملی از آنها به عمل آید.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: بر همین اساس است که کار در هسته گزینش از حساسیت بالایی برخوردار است و افراد گزینش‌گر مسئولیت بسیار بالایی در برابر مردم و دولت دارند.

وی تاکید کرد: اگر همه افراد در هر جایگاهی که قرار دارند، خدا را مدنظر و ملاک عمل خود قرار دهند، مشکل جدی به وجود نخواهد آمد ضمن اینکه اگر همه طبق قانون عمل کنند، در میان مردم نیز نارضایتی کمتری به وجود می آید.