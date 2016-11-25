عصر ایران نوشت: در جهان بزرگ ما هر ۳۰ ثانیه یک نفر در جاده‌ها کشته می‌شود. در همین زمان در قبال هر کشته، ۲۰ نفر در جاده‌های جهان مصدوم می‌شوند. به صورت تقریبی روزانه ۷۵۲ عابر و ۷۸۶ موتورسوار در تصادفات جاده‌های جهان کشته می‌شوند.

اینک به بررسی امن‌ترین کشورهای جهان برای رانندگی می‌پردازیم . این گزارش بر پایه آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۵ ارائه می‌شود.

در سال ۲۰۱۵، کشور میکرونزی در اقیانوس ارام صاحب امن ترین جاده‌های جهان است.

ضریب ۱.۹ کشته در میان ۱۰۰ هزار نفر به این کشور اختصاص دارد. در سال ۲۰۱۵ این کشور تنها دو کشته در تصادفات جاده‌ای داشته است.

سوئد

در رده دوم این فهرست سوئد قرار می‌گیرد. این کشور دارای ضریب ۲.۸ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۲۷۲ نفر در تصادفات جاده‌ای این کشور کشته شده‌اند. این کشور قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در خصوص استانداردهای خودرویی و رانندگی در حالت غیر عادی اعمال می‌کند.

انگلیس

انگلیس در مقام سوم این فهرست قرار دارند. در سال ۲۰۱۵ در انگلیس ۱۸۲۷ تصادف منجر به مرگ رخ داده است.

سن‌مارینو

سن مارینو در نزدیکی ایتالیا با ضریب ۳.۲ مرگ جاده‌ای به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در جایگاه چهارم ایستاده است. یک تصادف منجر به مرگ در سال ۲۰۱۵ در این کشور اتفاق افتاده است.

سوئیس

با ضریب ۳.۳ مرگ در تصادفات خودرویی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جایگاه پنجم را از آن خود کرده است. در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۲۶۹ نفر در تصادفات جاده‌ای این کشور کشته شده‌اند.

هلند

کشور گل‌ها با ضریب ۳.۴ مرگ در تصادفات خودرویی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جایگاه ششم این فهرست را از آن خود کرده است. در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۵۴۷ نفر در تصادفات جاده‌ای این کشور کشته شده‌اند.

مالدیو/ دانمارک

مالدیو و دانمارک با ضریب ۳.۵ مرگ جاده ای به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در مقام هفتم ایستاده‌اند. در دانمارک ۱۹۶ مرگ در تصادفات جاده‌ای سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاده است.

سنگاپور

با ضریب ۳.۶ مرگ در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و مرگ ۱۹۷ نفر در سال ۲۰۱۵ به مقام هشتم در جهان رسیده است. بیشتر این مرگ‌ها به دلیل رانندگان در حالت غیرعادی، سرعت غیر مجاز و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی برای کودکان رخ داده است.

اسپانیا

با ضریب ۳.۷ مرگ جاده‌ای به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در جایگاه نهم ایستاده است. ۱۷۳۰ تصادف منجر به مرگ در سال ۲۰۱۵ در این کشور رخ داده است.

نروژ

دهمین کشور این فهرست با ضریب ۳.۸ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است و ۱۹۲ نفر در تصادفات سال ۲۰۱۵ در این کشور کشته شده‌اند.