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۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۹

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی خبر داد:

انتقال اجساد ۷۱ شهید حادثه تروریستی «حله» به تهران

انتقال اجساد ۷۱ شهید حادثه تروریستی «حله» به تهران

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی، گفت: اجساد ۷۱ شهید حادثه تروریستی حله وارد فرودگاه مهرآباد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آقابابایی افزود: در خصوص تعداد شهدا به دلیل سوختگی و قابل شناسایی نبودن اجساد و همچنین کامل نبودن مدارک نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد اما هیچ مجروح ایرانی در این حادثه وجود ندارد و همه اتباع ایرانی به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این اتوبوس حامل زائران ایرانی از کاظمین به مقصد مرز شلمچه در حال حرکت بوده اند و با توجه به آثار و روند حرکت این اتوبوس بنظر می رسد بخش اعظمی مربوط به استانهای جنوبی باشند که تا تکمیل اطلاعات و اخذ مدارک و کشف سایر مدارک ، اسامی اعلام خواهد شد.

آقابابایی افزود: بطور قطع شناسایی شهدا باید از طریق DNA صورت گیرد.

دبیر ستاد مرکزی اربعین همچنین از بستری ۸ مجروح این حادثه در بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان مهران خبر داد و گفت: این افراد از اتباع افغانستان هستند.

کد مطلب 3833857
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • maryam IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
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      من هم به همراه خانواده ام مانند بسیاری از هموطنان دیگردر پیاده روی و زیارت اربعین شرکت کردیم واین کار را با علم و آگاهی کامل نسبت به اینکه عراق درحال جنگ است ویک کشور جنگ زده و دارای امنیت پایین است انجام داده ایم تا اقتدار ایران وایرانی وعزت وشجاعت ایرانی را به نمایش بگذاریم وبه دنیا پیام بدهیم که کوچکترین ترسی از داعشیسم وحامیان و آمران آنها و به وجود آورندگان آنها نداریم وتا پای جان به پای کشور و مرزها و ناموس هویت وامنیت واستقلال و اعتقاداتمون ایستاده ایم. اون تروریستها وجنایتکاران هم با این کارها نشان دادند که نفس های آخرشون رو میکشن ودست وپای آخرشون رو می زنن

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