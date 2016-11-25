انتقال اجساد ۷۱ شهید حادثه تروریستی «حله» به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آقابابایی افزود: در خصوص تعداد شهدا به دلیل سوختگی و قابل شناسایی نبودن اجساد و همچنین کامل نبودن مدارک نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد اما هیچ مجروح ایرانی در این حادثه وجود ندارد و همه اتباع ایرانی به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد این اتوبوس حامل زائران ایرانی از کاظمین به مقصد مرز شلمچه در حال حرکت بوده اند و با توجه به آثار و روند حرکت این اتوبوس بنظر می رسد بخش اعظمی مربوط به استانهای جنوبی باشند که تا تکمیل اطلاعات و اخذ مدارک و کشف سایر مدارک ، اسامی اعلام خواهد شد.

آقابابایی افزود: بطور قطع شناسایی شهدا باید از طریق DNA صورت گیرد.

دبیر ستاد مرکزی اربعین همچنین از بستری ۸ مجروح این حادثه در بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان مهران خبر داد و گفت: این افراد از اتباع افغانستان هستند.