روایت مهرجویی از «سفر به سرزمین فرشتگان» مجوز انتشار گرفت

شهرام اقبالزاده، در گفتگو با خبرنگا مهر از صدور مجوز انتشار رمان «سفر به سرزمین فرشتگان» نوشته داریوش مهرجویی خبرداد و گفت: این رمان به ماجرای زن و شوهری تحصیلکرده میپردازد که هر دو در حوزه کاری خود نخبهاند اما کار چندانی برای آنان نیست. این زن و شوهر که یکی در رشته کامپیوتر و دیگری در رشته موسیقی فعال است در حالی که در ابتدای زندگی مشترک گرفتار مشکلات مالی هستند برنده نوعی لاتاری میشوند و نویسنده با اتکا به همین ماجرا، به چگونگی برخورد با مهاجران در کشورهای اروپایی میپردازد.
به گفته مدیر بخش ادبی انتشارات به نگار، مهرجویی در رمان «سفر به سرزمین فرشتگان» به دفاع از مام وطن و در عین حال نسل جوان می پردازد که دچار سرگشتگی شده و درپی رسیدن به یک آرمان شهر است. او در این رمان هم چون اثر پیشین خود «آن رسید لعنتی» به مسایل و دغدغههای انسانی و اجتماعی توجه کرده است.
اقبالزاده همچنین از انتشار خاطرات مهرجویی از سفر به پاریس در قالب یک کتاب خبر داد و افزود: یکی از این خاطرات به سالهای نخستین پس از انقللاب برمیگردد. چراکه مهرجویی، از جمله افراد انقلابی بوده وفکر می کرده حالا که رژیم عوض شده او فیلمهای بسیاری میسازد و فعالیت خود را در این زمینه، بیش از پیش گسترش میدهد. از این رو اولین فیلم خود در سالهای بعد انقلاب را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میسازد و از طرف کانون راهی فرانسه میشود.
این مترجم و منقد ادبی در ادامه بیان کرد: مهرجویی یک بار دیگر هم به پاریس سفر میکند تا در یک جشنواره مطرح سینمایی شرکت کند اما به علت همراه داشتن مقداری داروی گیاهی بازداشت و یک ماه در شهر دبی زندان میشود. حالا این کارگردان مطرح سینما این خاطرات را نوشته و قرار است به زودی از سوی انتشارات به نگار منتشر شود و در اختیار علاقهمندان قرار بگیرد.
اقبالزاده با اشاره به این که داریوش مهرجویی رمان را قالب بهتری برای گفتن از دغدغههای اجتماعی میداند گفت: مهرجویی بهعنوان کسی که فلسفه را وارد سینمای ما کرده، براین باور است که رمان، در شرایط فعلی قالب بهتری برای گفتن از دغدغههای ذهنی او و ارتباط با مخاب است و مجال بیشتری به او در جایگاه نویسنده و همچنین مخاطب میدهد تا درباره ورق به ورق کتاب تامل کنند.
نظر شما