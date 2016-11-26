به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری امروز شنبه در کارگروه اشتغال استان کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزارشد، با اشاره به اینکه برنامه ای چهار جانبه مابین استانداری، سازمان یونیدو، وزارتخانه های کار و ارتباطات تدوین و به امضا رسیده است، گفت: این برنامه در قالب طرح تکاپو ودرسه محور استوار در حال اجرا است.

وی مهمترین محور طرح مذکور را توسعه کردستان خواند و عنوان کرد: فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زیرساخت، پیشران و موتور توسعه و توانمندساز سایر بخش ها محسوب می شود.

وی بیان کرد: کشورهایی که برنامه توسعه خود را مبتنی بر ICT تدوین و طراحی کردند در توسعه موفق تر بودند.

معاون امور دولت و مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ورود حوزه ICT به صنعت بانکداری کشورمان موجب کاهش هزینه های بانی، افزایش رفاه و بهره وری و تنوع خدمات بانکی شد.

براری محور دوم طرح تکاپو را ایجاد سبددرآمدی جدید در این استان ذکر کرد و افزود: کردستان در حوزه های گردشگری، کشاورزی و معدن دارای مزیت های خدادادی فراوانی است که می توان از آنها برای ارتقای سبددرآمدی مردم این منطقه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه حوزه ICT توانایی خلف سید درآمدی جدید در کردستان را دارد، اظهارداشت: قشربیکار جامعه ما را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل دادند و می توان از این مزیت در راستای توسعه کشور نهایت بهره برداری را کرد.

وی عنوان کرد: در سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید اقتصاد گردشگری ایران به ۲۰ میلیارد دلار و جعیت گردشگر و توریسم هم به ۲۵ میلیون نفر در سال برسد که مهمترین و بهترین راه تحقق این مهم استفاده از حوزه ICT است.

معاون امور دولت و مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محور سوم طرح تکاپو را ایجاد کسب و کار و اشتغال ذکر کرد و گفت: حجم بازار حوزه ICT در کشورما به شدت در حال رشد است و پیش بینی می شود در برنامه ششم توسعه شاهد رشد ۳ برابری در این حوزه باشیم.

براری با بیان اینکه به اندازه جمعیت استان سبد ICT وجود دارد، ادامه داد: کردستان یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که به همین میزان هم سیمکارت در این استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بازار ما از حوزه سرمایه و سخت افزاری به سمت حوزه محتوا و نیروی انسانی در حال تغییر وضعیت است، بیان کرد: در این گذار هر استانی که از نیروی انسانی و محتوای بیشتری برخودار باشد در اقتصاد می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

وی اظهارداشت: جمعیت کُردهای ایران هفت میلیون و این میزان در دنیا بیش از ۴۷ میلیون است و این فرصت و ظرفیت ارزشمندی برای کردستانی ها فراهم می کند که از طریق حوزه ICT اقدام به تولید محتوا و در نهایت خلق ثروت کنند.

معاون امور دولت و مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه کردستان دو درصد جمعیت ایران را داراست، گفت: با توجه به ظرفیت های مذکور هدف گذاری شده تا پایان برنامه ششم توسعه ۲ هزار میلیارد تومان خلق ثروت در بخش ICT در این استان داشته باشیم.

براری اعلام کرد: از ابتدای دولت تدبیرو امید تاکنون در کردستان بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بخش دولتی و خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری شده و تا پایان این دولت هم بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان دیگر هم سرمایه گذاری خواهد شد.