به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای تامین مسکن شهرستان جهرم که با موضوع رفع مشکلات اجرایی خدمات زیر بنایی جهت آماده سازی مسکن و سرعت بخشیدن در افتتاح پروژه‌های مسکن برگزار شد، بر ضرورت شناسایی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهر جهرم در قالب اعطای تسهیلات و تخفیفات قانونی اشاره کرد و گفت: باید زمینه فعالیت صاحبان سرمایه را از طریق تسهیلات کم بهره و با ۵۰ درصد تخفیف فراهم شود.

وی افزود: لازم است با توجه به تمهیدات و تسهیلات ویژه در اجرای این مهم مشارکت جدی شده و زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده بیش از پیش فراهم شود.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم ضمن تاکید بر ضرورت تعیین و تکلیف پروژه مسکن مهر ۸۴ واحدی نگین مروارید در شهر قطب آباد گفت: در این خصوص جلسه‌ای با حضور متولیان و دست اندرکاران این پروژه در بخش کردیان برگزار و نتیجه به فرمانداری ارسال شود.

صحرائیان بیان کرد: همچنین ظرف مدت یک ماه مجری پروژه ۱۰۰ واحدی میلاد نسبت به تعیین تکلیف و خرید انشعاب‌های آب، برق و گاز بصورت متمرکز اقدام کرده و در غیر این صورت هرگونه تبعات اجتماعی ناشی از تاخیر بریعهده شرکت سازنده است.