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۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۵

فرماندار ویژه جهرم:

لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن جهرم

لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن جهرم

جهرم- فرماندار ویژه جهرم از شرکت‌ها و پیمانکاران اجرای طرح‌های مسکن در این شهرستان خواست نسبت به تکمیل این پروژه‌ها در اسرع وقت اهتمام داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان پیش از ظهر شنبه  در جلسه شورای تامین مسکن  شهرستان جهرم که با موضوع رفع مشکلات اجرایی خدمات زیر بنایی جهت آماده سازی مسکن  و سرعت بخشیدن در افتتاح پروژه‌های مسکن برگزار شد، بر ضرورت شناسایی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهر جهرم در قالب اعطای تسهیلات و تخفیفات قانونی اشاره کرد و گفت: باید زمینه فعالیت صاحبان سرمایه را از طریق تسهیلات کم بهره و با ۵۰ درصد تخفیف فراهم شود.

وی افزود: لازم است با توجه به تمهیدات و تسهیلات ویژه در اجرای این مهم مشارکت جدی شده و زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده بیش از پیش فراهم شود.

فرماندار ویژه شهرستان جهرم ضمن تاکید بر ضرورت تعیین و تکلیف پروژه مسکن مهر ۸۴ واحدی نگین مروارید در شهر قطب آباد گفت: در این خصوص جلسه‌ای با حضور متولیان و دست اندرکاران این پروژه در بخش کردیان برگزار و نتیجه به فرمانداری ارسال شود.

 صحرائیان بیان کرد: همچنین  ظرف مدت یک ماه مجری پروژه ۱۰۰ واحدی میلاد نسبت به تعیین تکلیف و خرید انشعاب‌های آب، برق و گاز بصورت متمرکز اقدام کرده و در غیر این صورت هرگونه تبعات اجتماعی ناشی از تاخیر بریعهده شرکت سازنده است.

کد مطلب 3834576

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