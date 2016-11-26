جان کری: آمریکا از تعامل با مردم کوبا حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا با ارسال پیام تسلیت و اظهار همدردی با مردم کوبا بابت درگذشت «فیدل کاسترو» رهبر انقلابی این کشور گفت که آمریکا به حمایت خود از روند تعامل با مردم کوبا ادامه خواهد داد.

کری در پیام تسلیت خود اعلام کرد: «آمریکا بر حمایت خود از تعمیق تعاملات با مردم کوبا طی زمان حال و سالهای آینده، بار دیگر تأکید می کند».

وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود: از آنجا که دو کشور در جهت عادی سازی روابط دوجانبه حرکت کرده اند، ‌این امر می تواند «به واسطه تمایلی جدی و صمیمانه برای ساختن آینده ای جدید و بهتر برای هر دو ملت» محقق شود.

شایان ذکر است که در روز شنبه بیست و هفتم نوامبر تلویزیون دولتی کوبا از درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلابی و رئیس جمهوری سابق این کشور در سن ۹۰ سالگی خبر داد.