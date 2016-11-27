برنامه آل سعود برای افزایش دو برابری تولید طلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، در حالی که کاهش قیمت جهانی نفت فشار بر عربستان سعودی را برای متنوع کردن اقتصاد خود افزایش داده است، مقامهای ریاض قصد دارند تا تولید طلا و سایر فلزات گرانبها را افزایش دهند.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی قصد دارد تا تولید طلا را تا سال ۲۰۲۰ به دو برابر افزایش دهد. خالد المظیفر رئیس شرکت معادن عربستان سعودی تاکید کرد: تولید طلای این کشور از ۲۰۰ هزار اونس در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۵۰۰ هزار اونس در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت.وی افزود: تولید آلمینیوم عربستان نیز با اجرای یک پروژه مشترک با آمریکا از ۷۶۰ هزار تن در سال جاری به بیش از یک میلیون تن افزایش خواهد داشت.

عربستان قصد دارد برای ایجاد شغل های بیشتر و رهایی از وابستگی به درآمد نفت برنامه بلندمدتی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی اجرا کند. ریاض در نظر دارد تا سهم بخش معدن در اقتصاد خود را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به بیش از ۲۶ میلیارد دلار افزایش دهد و ۹۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.