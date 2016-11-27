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۷ آذر ۱۳۹۵، ۶:۳۰

تلاش برای جبران سقوط قیمت نفت؛

برنامه آل سعود برای افزایش دو برابری تولید طلا

برنامه آل سعود برای افزایش دو برابری تولید طلا

شرکت معادن عربستان سعودی قصد دارد تا تولید طلای این کشور را تا سال ۲۰۲۰ میلادی دو برابر افزایش دهد و تولید سایر فلزات مثل آلمینیوم را نیز در این مدت افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، در حالی که کاهش قیمت جهانی نفت فشار بر عربستان سعودی را برای متنوع کردن اقتصاد خود افزایش داده است، مقامهای ریاض قصد دارند تا تولید طلا و سایر فلزات گرانبها را افزایش دهند.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی قصد دارد تا تولید طلا را تا سال ۲۰۲۰ به دو برابر افزایش دهد. خالد المظیفر رئیس شرکت معادن عربستان سعودی تاکید کرد: تولید طلای این کشور از ۲۰۰ هزار اونس در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۵۰۰ هزار اونس در سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت.وی افزود: تولید آلمینیوم عربستان نیز با اجرای یک پروژه مشترک با آمریکا از ۷۶۰ هزار تن در سال جاری به بیش از یک میلیون تن افزایش خواهد داشت.

عربستان قصد دارد برای ایجاد شغل های بیشتر و رهایی از وابستگی به درآمد نفت برنامه بلندمدتی را تا سال ۲۰۳۰ میلادی اجرا کند. ریاض در نظر دارد تا سهم بخش معدن در اقتصاد خود را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به بیش از ۲۶ میلیارد دلار افزایش دهد و ۹۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

کد مطلب 3834936

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