  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۷

روزنامه الحیات خبر داد؛

رایزنی العبادی با فرماندهان حشدالشعبی درباره عملیات شهر «تعلفر»

رایزنی العبادی با فرماندهان حشدالشعبی درباره عملیات شهر «تعلفر»

یک روزنامه عرب‌زبان اعلام کرد که نخست‌وزیر عراق برای آغاز عملیات آزادسازی مرکز شهر «تلعفر» در استان نینوا رایزنی هایی را با فرماندهان حشد الشعبی کلید زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور رایزنی هایی را با فرماندهان حشد الشعبی در خصوص عملیات آزادسازی مرکز شهر تلعفر در استان نینوا آغاز کرده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، العبادی در جریان رایزنی های خود با فرماندهان حشد الشعبی، در خصوص نگرانی های مردمی از وقوع درگیری های شدید میان نیروهای عراقی و تروریست های داعش در تلعفر، سخن گفته است.

در حال حاضر، مأموریت آزادسازی شهر تلعفر در استان نینوا توسط العبادی به نیروهای ارتش، پلیس و داوطلبان ساکن این شهر، واگذار شده است.

کد مطلب 3834951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها