رایزنی العبادی با فرماندهان حشدالشعبی درباره عملیات شهر «تعلفر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور رایزنی هایی را با فرماندهان حشد الشعبی در خصوص عملیات آزادسازی مرکز شهر تلعفر در استان نینوا آغاز کرده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، العبادی در جریان رایزنی های خود با فرماندهان حشد الشعبی، در خصوص نگرانی های مردمی از وقوع درگیری های شدید میان نیروهای عراقی و تروریست های داعش در تلعفر، سخن گفته است.

در حال حاضر، مأموریت آزادسازی شهر تلعفر در استان نینوا توسط العبادی به نیروهای ارتش، پلیس و داوطلبان ساکن این شهر، واگذار شده است.