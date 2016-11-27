شرایط عجیب آناستازی برای والیبال ایران/ یک قرارداد ترکمنچای دیگر!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود افشاردوست با تشریح معیارهای اصلی انتخاب سه گزینه موجود برای سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران گفت: نام‌های زیادی در رسانه‌ها و بین اهالی و کارشناسان مطرح بود که در نهایت ما با توجه به روزمه مربیان و تجربیات آنها در رقابتهای جهانی و قاره ای به سه گزینه «استویچف» و «مندز» و «آناستازی» رسیدیم.

وی ادامه داد: البته ما با بسیاری از مربیان دیگر نیز وارد مذاکرات کلی شدیم که هر کدام بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط خانوادگی و حضور در ایران و همچنین تمایل بیشتر برای کار در عرصه باشگاهی از جمع گزینه ها خارج شدند.

دبیر فدراسیون والیبال در پاسخ به این سئوال که آیا انتخاب استویچف یا مندز با وجود سابقه خوب باشگاهی همانند تجربه همکاری با «کواچ» می شود یا خیر؟ گفت: اینکه بگوییم این دو گزینه فقط افتخارات باشگاهی دارند، نگاه خوب و درستی نیست. کسی که در واقع در رده باشگاهی و با ستاره‌های بزرگ دنیا کار می کند، می تواند نتایج خوبی هم بگیرد. مطمئنا بسیاری از ستاره های ما نیز همین اعتقاد را دارند.

افشاردوست افزود: اغلب مربیان والیبال دنیا به لحاظ فنی تفاوت زیادی با هم ندارند. علم روز والیبال دنیا متفاوت نیست ولی بهره برداری از آن متفاوت است. در مقابل این مربیان هستند که به لحاظ مدیریتی و برنامه ریزی با هم تفاوت دارند و بایو توان اداره روحی و روانی تیم خود را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: با این توضیحات می توان گفت که استویچف و مندز با توجه به رزومه و تجربیبات خود در والیبال دنیا به خوبی بلد هستند تا از ستاره ها کار بکشند.

دبیر فدراسیون والیبال درباره اینکه چرا با وجود مطرح شدن نام آناستازی در چند سال گذشته، فدراسیون والیبال به سراغ گزینه های دیگر می رود؟ گفت: این مربی شرایط خاص خودش را دارد. ما تاکنون دو مرحله با او وارد مذاکره شدیم که هر بار با درخواست‌های عجیبی از توافق و همکاری خودداری کردیم. اینطور هم نیست که ما تن به قرارداد ترکمنچای بدهیم. آقای آناستازی در نظر داشت آنالیزور، فیزیوتراپ، بدنساز و دو مربی دیگر با خود بیاورد و خواهان عقد قرارداد طولانی مدت چهارسال بود. این قرارداد در والیبال دنیا غیر معقول است.

وی افزود: ما با آناستازی به صورت کلی صحبت کردیم و باید وارد جزئیات شویم. مشخص است که ما هم دوست داریم شرایط خودمان اعمال شود. نمی شود یک مربی خارجی بیاوریم و مربیان داخلی را کنارش نگذاریم.

دبیر فدراسیون والیبال درباره لزوم جوانگرایی در تیم ملی والیبال هم تصریح کرد: ستاره های تیم ایران در حال حاضر ۲۷ و ۲۸ ساله هستند. آنها چهار سال دیگر نهایتا ۳۲ ساله می شوند که این سن و سال زیادی نیست. طبیعی است که بحث پشتوانه سازی هم وجود دارد. تیم جوانان ما در حال حاضر در لیگ شرکت دارد. هر مربی ای هم بیاید، با توجه به برنامه المپیک آینده به سمت ستاره های جوان می رود اما اگر بخواهند موفق باشند، ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه را انتخاب می کنند. اگر صرفا بخواهیم تیم را جوان کنیم و به المپیک برویم، قطعا نتیجه نمی گیریم.