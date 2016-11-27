نمایشگاه عالمان واقف در مزار شیخان اقدامی ابتکاری و برجسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری با حضور در مزار مقدس شیخان و قرائت قاتحه در آرامگاه علما، صلحا و شهدای مدفون در این مکان، از خیمه معرفت و نمایشگاه تاریخ وقف و عالمان واقف قم که در این مکان برپا شده بازدید کرد.
وی پس از حضور در غرفههای مختلف و بازدید از نمایشگاه تاریخ وقف و عالمان واقف قم، در دفتر یادبود این مزار نوشت: «از ابتکار برجسته دوستان در فعالیت عظیم و ارزشمند معرفی تاریخ باشکوه قم و علما و برجستگان آن به نسل معاصر و آینده، سپاسگذارم، موفق باشید.
گفتنی است خیمه معرفت همراه با غرفههای مختلف از جمله مباحث نمایشگاهی تاریخ وقف و عالمان واقف قم، طی دهه سوم ماه صفر در مزار مقدس شیخان برپا خواهد بود
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