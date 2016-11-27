سرمربی جدید باید برنامه ۴ساله داشته باشد/ مردم از ما انتظار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی پس از نشست هیات رئیسه فدراسیون والیبال که برای بررسی عملکرد تیم ملی در سال ۲۰۱۶ تشکیل شده بود، افزود: جلسه خیلی خوبی بود و به مدت سه ساعت درباره موضوعات مختلف بحث و بررسی کردیم.

وی با بیان اینکه عملکرد تیم ملی در ۱۰ سال گذشته و چگونگی کار سرمربیان مختلفی که به ایران آمده اند از جمله محورهای این نشست بود، تصریح کرد: روی نقاط ضعف تمامی مربیانی که به ایران آمدند شامل ولاسکو، کواچ و لوزانو بحث کردیم و تاکید شد که سرمربی جدید باید این ضعف ها را نداشته باشد و دارای ویژگی های مدنظر فدراسیون باشد.

رئیس فدراسیون والیبال گفت: تسلط به زبان انگلیسی یکی از نکات کلیدی است، زیرا نمی خواهیم یک جای نیمکت کادر فنی تیم ملی در رقابت‌های مهمی همچون لیگ جهانی، قهرمانی جهان و بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ را به مترجم سرمربی دهیم و جای یک مربی را کم کنیم.

وی به دیگر ویژگی های مدنظر فدراسیون برای سرمربی آینده تیم ملی اشاره کرد و گفت: با توجه به بررسی های انجام شده و نیازهای والیبال ایران تا سال ۲۰۲۰، نحوه اداره و نظم و انضباط در تیم یکی از ویژگی های مهم مد نظر است که باید در شرایط سرمربی جدید وجود داشته باشد.

داورزنی با یادآوری این موضوع که به طور قطع این ویژگی ها در رائول لوزانو وجود ندارد، گفت: به همین دلیل امکان ادامه همکاری با این سرمربی وجود ندارد.

وی درباره گزینه های هدایت تیم ملی والیبال گفت: گزینه های موجود در سه دسته هستند، گزینه هایی که خود اعلام آمادگی کردند، گزینه های که فدراسیون مد نظر دارد، و گزینه هایی که برای حضور در ایران شرایط و خواسته هایی خاصی دارند. گزینه های مد نظر فدراسیون در حال بررسی شرایط هستند و امروز هم هیات رئیسه فدراسیون والیبال رسما به رئیس فدراسیون تکلیف کرد که مذاکرات رسمی را آغاز کند.

داورزنی از آناستازی، مارسلو مندز و استویچف به عنوان گزینه های اصلی فدراسیون برای هدایت تیم ملی والیبال نام برد و گفت: استویچف سرمربی تیم ملی بلغارستان است که سابقه هدایت تیم اروپایی از جمله تورنتینو را نیز در پرونده کاری خود دارد. مندز در حال حاضر سرمربی تیم ساندروکروز برزیل است و با این تیم قرارداد همکاری دارد که باید تکلیف آن مشخص شود و آناستازی که همه آن را به خوبی می شناسند، از جمله گزینه های مد نظر فدراسیون هستند. نکته مهم اینکه سرمربی جدید نباید با باشگاه و یا تیم دیگری قرارداد داشته باشد زیرا برای چهار سال در والیبال ایران خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه فدراسیون برای سرمربی جدید چهار ساله است، گفت: فدراسیون والیبال تاکید دارد که تا قبل از شروع مرحله پلی آف لیگ برتر پرونده سرمربی جدید را به نتیجه برساند تا سرمربی از نزدیک رقابت های لیگ برتر را زیر نظر داشته باشد. مردم از والیبال ایران که در سال های اخیر شرایط رشدش ویژه بوده، انتظار بهتر شدن دارند و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که تیم ملی والیبال در مسابقات پیش رو و در سال ۲۰۱۷ شاداب تر حضور یابد.

داورزنی درباره سیچلو نیز گفت: این مربی با فدراسیون والیبال ایران قرارداد همکاری دارد و باید با گزینه نهایی درباره حضور سیچلو نیز به توافق برسیم. از طرف دیگر هم دست خودمان را نبستیم و شرایط اگر به گونه ای شد که هیچ کدام از این افراد امکان قرارداد با ایران نداشته باشند، گزینه های دیگر از جمله سیچلو در دسترس هستند.

وی تاکید کرد: نکته مهم منافع ملی کشور است و سرمربی جدید باید برنامه هایش برای چهار سالن آینده والیبال ایران باشد و بر روی تیم های رده سنی پایه نیز نظارت داشته باشد تا در بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با تیم جوان و کامل حضور یابیم.