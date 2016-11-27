انتصاب سرمربی تیم والیبال امید بانوان/ نخستین اردو بعد از تعطیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی جدید تیم والیبال زیر ۲۳ سال بانوان ایران نیز پس از این انتصاب گفت: نخستین اردوی انتخابی تیم امید در تعطیلات سه هفته ای لیگ برتر تشکیل می شود. البته هنوز برنامه اردوی انتخابی و آماده سازی از سوی فدراسیون نهایی نشده و به همین دلیل نمی توان با قاطعیت آنرا اعلام کرد.

به گفته صدیقی، برای این اردو دو برنامه پیش رو قرار دارد که در برنامه نخست تشکیل دو اردوی انتخابی چهار و ۱۰ روزه در نظر گرفته شده تا نفرات نهایی تیم مشخص شوند. دومین برنامه پیشنهادی نیز برگزاری یک اردوی انتخابی ۱۲ روزه خواهد بود.

سرمربی تیم زیر ۲۳ سال والیبال بانوان درباره ادامه برنامه های آماده سازی این تیم نیز گفت: دو موضوع در برنامه ریزی ادامه تمرینات تاثیر گذار است که نخست نحوه برگزاری لیگ برتر بانوان و مدت زمان آن است و دیگر اینکه چه تعداد از بازیکنان انتخابی تیم ملی امید بانوان در لیگ برتر بازی کنند.

وی تصریح کرد: والیبال بانوان فرصت کوتاهی تا مسابقات قهرمانی آسیا در رده های سنی مختلف دارد و اگر قرار باشد که لیگ برتر به شکل مقدماتی و پلی آف برگزار شود، این رقابت ها طولانی می شود و فرصت لازم برای آماده سازی تیم های ملی از جمله زیر ۲۳ سال را نخواهیم داشت.

صدیقی گفت: دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان زیر ۲۳ سال آسیا از ۲۳ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۶ در شهر «ناخون راتچاسیما» کشور تایلند برگزار می شود و در مجموع فرصت زیادی برای تشکیل اردو و آماده سازی تیم امید بانوان نداریم.

لیگ برتر والیبال بانوان پس از هفته دوم که روز پنجشنبه ۱۱ آذرماه پیگیری خواهد شد، به مدت سه هفته تعطیل می شود تا تیم ملی بزرگسالان ایران خود را برای حضور در مسابقات انتخابی جهان در منطقه آسیایی مرکزی که از ۲۶ تا ۲۹ آذرماه در کشور هند برگزار می شود، آماده کند.