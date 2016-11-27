برگزاری همه پرسی استفاده از انرژی هسته ای در سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بنا به درخواست گروه های طرفدار محیط زیست، امروز یکشنبه همه پرسی ممنوعیت تولید و استفاده از انرژی هسته ای در سوئیس برگزار می شود.

کشور سوئیس ۴۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از انرژی هسته ای تامین می کند و این در حالی است که گروه های طرفدار محیط زیست خواستار پایان تولید و استفاده از این انرژی هستند.

دولت فدرال سوئیس بعد از فاجعه هسته ای فوکوشیما در ژاپن، قوانینی را در رابطه با تغییر منابع انرژی این کشور و استفاده از منابع تجدید شونده تصویب کرده که بر اساس آن باید تا سال ۲۰۵۰ این روند تکمیل شود.

برهمین اساس دولت سوئیس اعتقاد دارد تا آن زمان و به دلیل اینکه نیروگاه های هسته ای این کشور در امنیت هستند باید فعالیت آنها ادامه داشته باشد اما طرفداران محیط زیست در سوئیس اعتقاد دیگری دارند.

فاجعه هسته ای فوکوشیما یا حوادث اتمی فوکوشیما به مجموعه حوادثی گفته می‌شود که از تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۱، در پی زلزله ۹ ریشتری و سونامی، و در اثر از کار افتادن ماشین‌آلات نیروگاه هسته‌ای شماره ۱ فوکوشیما متعلق به شرکت نیروی برق توکیو، یکی از پس دیگری، و نشت مواد رادیواکتیو به وقوع پیوست.

متخصصان این حادثه را بعد از حادثه چرنوبیل بزرگ‌ترین فاجعه اتمی می‌دانند و از نظر پیچیدگی آن را در مقام نخست فجایع اتمی جهان قرار می‌دهند چرا که تمام رآکتورهای نیروگاه فوکوشیما در نتیجه این رویداد با مشکل مواجه شد.