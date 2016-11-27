قیمت گوشت قرمز در صورت تصویب افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر طالبیان پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار افزود: قیمت های تنظیم شده بر اساس واقعیت و متناسب تغییر فصل به صورت کارشناسی شده ارائه خواهند شد.

طالبیان پور گفت: قیمت هر کیلو گوشت کهره، با بیست هزار ریال افزایش از ۰ ۲۷ هزار ریال به ۲۹۰ هزار ریال افزایش پیدا می کند.

وی افزود: قیمت فعلی هر کیلو گوشت بز و میش ۰ ۲۱ هزار ریال است، که قیمت مشخص شده این نوع گوشت نیز با ۲۰ هزار ریال افزایش به ۰ ۲۳هزار ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

طالبیان پور گفت: قیمت هر کیلو گوشت گوساله از ۲۵۰ هزار ریال به ۲۷۰ هزار ریال و قیمت هر کیلو گوشت گاو از ۲۴۰ هزار ریال به ۲۵۰ هزار ریال افزایش پیدا می کند.

وی افزود: این صورت جلسه تنظیم شده و این قیمت گذاری برای تصویب به کمیسون تنظیم بازار ارائه می شود.