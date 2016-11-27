  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

در کهگیلویه و بویراحمد؛

قیمت گوشت قرمز در صورت تصویب افزایش می یابد

قیمت گوشت قرمز در صورت تصویب افزایش می یابد

یاسوج- معاون امور دام جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: قیمت گوشت قرمز در صورت تصویب افزایش پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر طالبیان پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار افزود: قیمت های تنظیم شده بر اساس واقعیت و متناسب تغییر فصل به صورت کارشناسی شده ارائه خواهند شد.

طالبیان پور گفت: قیمت هر کیلو گوشت کهره، با بیست هزار ریال  افزایش از ۰ ۲۷ هزار ریال  به ۲۹۰ هزار ریال افزایش پیدا می کند.

وی افزود: قیمت فعلی هر کیلو گوشت بز و میش ۰ ۲۱ هزار ریال است، که قیمت مشخص شده این نوع گوشت نیز با ۲۰ هزار ریال افزایش به ۰ ۲۳هزار ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

طالبیان پور گفت: قیمت هر کیلو گوشت گوساله از ۲۵۰  هزار ریال به ۲۷۰ هزار ریال و قیمت هر کیلو گوشت گاو از ۲۴۰ هزار ریال به ۲۵۰ هزار ریال افزایش پیدا می کند.

وی افزود: این صورت جلسه تنظیم شده و این قیمت گذاری برای تصویب به کمیسون تنظیم بازار ارائه می شود.

کد مطلب 3835335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها