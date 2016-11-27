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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

به مناسبت هفته بسیج؛

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در دهدشت برپا شد

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در دهدشت برپا شد

دهدشت- نمایشگاه اقتصاد مقاومتی به مناسبت هفته بسیج در دهدشت برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده بسیج مقاومت ناحیه شهرستان کهگیلویه ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت : این نمایشگاه در چهارمین روز از هفته بسیج برای عرضه محصولات طرحهای اقتصاد مقاومتی دایر شده است.

سعید برومند زاده بیان داشت: در این نمایشگاه ۹ غرفه تولیدات و محصولات طرحهای اقتصاد مقاومتی را به مردم ارائه می کنند.

وی افزود: این طرحها در دو سال گذشته در قالب کارگاههای کوچک و زوده بازده راه اندازی شده ان.

برومندزاده اعتبارات طرحهای اقتصاد مقاومتی شهرستان کهگیلویه در سال جاری را ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: ۱۰ طرح کوچک و زود بازده اقتصاد مقاومتی، برای دریافت بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از این اعتبار به بانکهای عامل معرفی شده اند.

کد مطلب 3835578

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