مدارس کشور سه شنبه ۹ آذر، تعطیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، زهرا اسماعیلی اظهار کرد: امر تعلیم و تربیت تعطیل بردار نیست و پویایی و تحرک در مسیر توسعه و بالندگی کشور امری لازم و ضروری است.

وی با اشاره به تاکید دولت تدبیر و امید بر اهمیت تلاش و کار مضاعف در دستگاه های اجرایی به ویژه نهاد آموزش و پرورش یادآور شد: آموزش و پرورش به عنوان عظیم ترین دستگاه اجرایی کشور با وظیفه خطیر فرهنگسازی،‌نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش در راستای تعلیم و تربیت دارد و این مهم جز به همت و پشتکار اقشار فرهنگی و همراهی و همدلی خانواده ها و دانش آموزان امکان پذیر نخواهد بود.