  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش:

مدارس کشور سه شنبه ۹ آذر، تعطیل نیست

مدارس کشور سه شنبه ۹ آذر، تعطیل نیست

معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: فعالیت آموزشی تمامی مدارس و مراکز آموزشی کشور روز سه شنبه نهم آذرماه دایر است و جریان طبیعی خود را طی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، زهرا اسماعیلی اظهار کرد: امر تعلیم و تربیت تعطیل بردار نیست و پویایی و تحرک در مسیر توسعه و بالندگی کشور امری لازم و ضروری است.

وی با اشاره به تاکید دولت تدبیر و امید بر اهمیت تلاش و کار مضاعف در دستگاه های اجرایی به ویژه نهاد آموزش و پرورش یادآور شد: آموزش و پرورش به عنوان عظیم ترین دستگاه اجرایی کشور با وظیفه خطیر فرهنگسازی،‌نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش در راستای تعلیم و تربیت دارد و این مهم جز به همت و پشتکار اقشار فرهنگی و همراهی و همدلی خانواده ها و دانش آموزان امکان پذیر نخواهد بود.

کد مطلب 3835591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها